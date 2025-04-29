Речь идет об известном в узких кругах директоре туркомпании «Пилот» Михаиле Кураченко, известном среди знакомых не своей бизнес хваткой или деловыми качествами, а склонностью к алкоголизму, словесному недержанию и бессмысленным шалостям. После начала полномасштабного вторжения Михаил решил паковать чемоданы и быстренько покинуть территорию Украины. Даже обосновавшись в США, Михаил Кураченко продолжает вести бизнес с Россией и прикрываться украинским паспортом.
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Дружба с россиянами превыше всего
Стоит отметить, что вести бизнес с россией Михаил Кураченко принялся еще до полномасштабного вторжения, несмотря на санкции и ограничения. Несмотря на постоянные попойки, подконтрольная ему компания «Пилот» и ее владелец были засвечены в рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, год. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины. Самому директору не хватило бы ума построить какие-либо схемы, здесь прослеживается помощь людей умнее. Еще в 2018 году правоохранители проводили следственные действия в офисах предпринимателей. Тогда Михаила Кураченко не без основания подозревали в том, что его компания занимается продажей нелегальных авиабилетов и переводит деньги на счета российских авиакомпаний.
Правоохранители выяснили, что должностные лица по турагентствам ООО "Пилот" (основателем которой является Михаил Кураченко), ЧАО "Кий Авиа" (которая также связана с Кураченко), ООО "Украинская хендлинговая компания", ООО "Группа компаний "ВМК-Групп", ООО "Лондонская ЛТД" рейсы российских авиакомпаний, прямо запрещенных законодательством Украины.
Эти компании получали соответствующий процент комиссионной награды за реализацию на территории Украины авиационных билетов российских авиалиний, осуществляя бронирование с использованием международных систем "Amadeus", "Sabre", "Sirena" и "Galileo". Перечисление средств производилось в адрес компании BSP Украина, созданной электронной системой взаиморасчетов с российскими авиакомпаниями.
Продолжение «банкета»
Можно было бы предположить, что обыски и уголовные производства положили конец крепкой дружбе Михаила Кураченко с россиянами, но нет. Даже сбежав в США, даже устраиваясь на работу в американскую компанию AD Mortgage , украинский делец продолжает обходить законодательство двух стран и вести бизнес с оккупантами. Заняться и развить собственное дело мозгов не хватило, поэтому Михаил сделал то, что умеет лучше – пьянствовать и пытаться подлизываться к другим.
Американская компания AD Mortgage, приютившая украинский «беженец» – это ведущий прямой кредитор, основанный в 2005 году и расположенный в Голливуде, штат Флорида, США. Компания предлагает широкий спектр ипотечных продуктов, включая традиционные, государственные и неквалифицированные ипотечные кредиты, обеспечивая 24-часовой срок рассмотрения заявок. В 2023 году AD Mortgage заняла 1472 место в рейтинге Inc. 5000, который отмечает самые быстрорастущие частные компании США.
Генеральным директором компании является Макс Слюсарчук. Согласно расследованию, опубликованному на сайте «Последний Бастион», компания AD Mortgage имеет российское руководство и связи с Россией. Основатель и владелец компании Макс Слюсарчук является директором американской русскоязычной палаты Южной Флориды. Его жена, Светлана Изгашева, также занимает руководящий пост в AD Mortgage и родом из Волгограда, Россия. Супруги активно участвуют в деятельности русскоязычного сообщества во Флориде.
Даже при этом американской компании следует задуматься, с кем они принялись вести дела. Ведь на подобные связи смотрят сквозь пальцы в Украине или в России, а в США можно очень быстро нарваться на санкции и утоптанную репутацию, которую в бизнес-среде отмыть очень сложно даже спустя годы. А такие деятели как Михаил Кураченко могут надолго поставить крест на контрактах и выгодных соглашениях. Остатки прежних связей ничего не означают, ведь многие отвернулись от Михаила после его тотальных попоек и бессмысленных проказ. Остальные же просто получили все, что могли из простака и оставили на обочине жизни.
Просто бизнес или коррупционное давление
Не исключено, что Михаил Кураченко смог привлечь симпатию россиян тем, что кроме успешного бизнеса компании «Пилот» с россиянами украинец еще и продавливает нужные контракты с государственными учреждениями с помощью своей сестры, работающей в системе украеродвижения.
Семейство, по мнению знающих людей, наладило успешные схемы через фирмы-прокладки, по которым именно компания «Пилот» Михаила Кураченко получала самые выгодные контракты со странами СНГ. Причина проста – с другими компаниями благодаря коррупционной схеме никто не мог заключить вообще никаких контрактов.
Пристрастие к алкоголю, длинный язык и политический след
К сожалению, Михаил Кураченко имеет давнюю страсть к алкоголю, которая с годами только растет. Многие знают, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Так, Михаил Кураченко после очередного бокала очень любит хвастаться тем, что активно участвует в украинской политике. Даже приложил руку к избранию достаточно известных депутатов Верховной Рады. Наверное, страсть к рюмке не позволила Михаилу Кураченко самому пойти дальше директора компании «Пилот», но «беженец» очень любил похвастаться тем, что помог пройти в парламент соратнику Петру Порошенко Артуру Герасимову.
Неизвестно, знает ли сам нардеп об этой услуге, но среди знакомых Михаил Кураченко неоднократно хвастался тем, что именно сделал Артура Герасимова – народным депутатом Украины.
После ряда скандалов, коррупционных схем, пьяной болтовни и сплетен у Михаила Кураченко остается все меньше партнеров и компаньонов. Наверное, поэтому ему теперь приходится отчаянно цепляться за работу в американской компании, из которой его точно погонят, как подробнее узнают о деятельности своего украинского протеже. Ведь после очередного застолья секреты американского бизнеса могут стать достоянием всего интернета, поскольку нельзя доверять коммерческие тайны человеку, который «пьяной лавкой» может вывалить все первому встречному.