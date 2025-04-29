Речь идет об известном в узких кругах директоре туркомпании «Пилот» Михаиле Кураченко, известном среди знакомых не своей бизнес хваткой или деловыми качествами, а склонностью к алкоголизму, словесному недержанию и бессмысленным шалостям. После начала полномасштабного вторжения Михаил решил паковать чемоданы и быстренько покинуть территорию Украины. Даже обосновавшись в США, Михаил Кураченко продолжает вести бизнес с Россией и прикрываться украинским паспортом.



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Дружба с россиянами превыше всего

Стоит отметить, что вести бизнес с россией Михаил Кураченко принялся еще до полномасштабного вторжения, несмотря на санкции и ограничения. Несмотря на постоянные попойки, подконтрольная ему компания «Пилот» и ее владелец были засвечены в рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, год. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины. Самому директору не хватило бы ума построить какие-либо схемы, здесь прослеживается помощь людей умнее. Еще в 2018 году правоохранители проводили следственные действия в офисах предпринимателей. Тогда Михаила Кураченко не без основания подозревали в том, что его компания занимается продажей нелегальных авиабилетов и переводит деньги на счета российских авиакомпаний.



Правоохранители выяснили, что должностные лица по турагентствам ООО "Пилот" (основателем которой является Михаил Кураченко), ЧАО "Кий Авиа" (которая также связана с Кураченко), ООО "Украинская хендлинговая компания", ООО "Группа компаний "ВМК-Групп", ООО "Лондонская ЛТД" рейсы российских авиакомпаний, прямо запрещенных законодательством Украины.