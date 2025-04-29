По данным медиа, во время полномасштабной войны мошенница Ольга Миколюк скупает столичную недвижимость, получила судимость за мошенничество, фигурирует в судебных делах и активно собирает деньги для семейной Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Тактик Клин", который она создала со своим мужем Егоровым Константином.





Пишет сайт Акценты Во время масштабного военного конфликта и мобилизации в общественных ресурсов особое внимание приобретает вопрос прозрачности добровольческой деятельности и целевого использования благотворительных средств.

Как пишет издание "Антикор", во время войны мошенница Миколюк со своим новым мужем Егоровым Константином сумели приобрести несколько привлекательных киевских объектов недвижимости, хотя до войны у них не было средств на такие дорогостоящие покупки. По данным медиа, в настоящее время супруги сосредоточились на сборе денег для своего нового проекта - семейного благотворительного фонда "Тактик Клин”.

Только в 2024 году согласно реестру имущественных прав, Ольга Миколюк совместно со своим мужем Егоровым Константином ловко легализовала полученные средства и приобрели объекты недвижимости в Киеве на сумму $500 000 долларов США.

СМИ стало известно, что при составлении договора на покупку недвижимости семья Миколюк подделала оценку приобретенного имущества, занизив ее в 15 раз, чтобы не платить налоги государству. Этот эпизод зафиксирован в материале, опубликованном на портале " Хайзер".

Сама Ольга Миколюк, не раз упоминалась в разных СМИ, относительно сомнительных схем обогащения своих компаний, а именно: ПП "ХИМПОСТАЧ" и Благотворительного фонда "Тактик Клин”.

Возникает вопрос, как вообще можно доверять деньги человеку, который всю жизнь занимается мошенничеством и при этом имеет судимость за мошенничество и подделку документов. Это реальные факты из жизни мошенницы Миколюк которые ей не спрятать.

В судебных реестрах СМИ, нашли решение суда относительно приговора в отношении Ольги Миколюк, которая, кстати, признала в суде свою вину в полном объеме. В апреле 2023 года Оболонский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор в отношении Ольги Миколюк по статьям о мошенничестве и подделке документов (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Этот факт оказал существенное влияние на предпринимательскую деятельность фигурантки: государственные предприятия прекратили закупку продукции у компаний, связанных с Миколюк, поэтому она спешно переключилась на сомнительные схемы, связанные с волонтерством и сбором донатов на собственные банковские счета.

С началом активной фазы российско-украинской войны, в феврале 2022 года Ольга Миколюк резко начала позиционировать себя, как активную участницу волонтерского движения, собирая средства на личные банковские карты: 5168752100696379 – карта ПриватБанка и 5375411220325695 – карта МоноБанка. Причем о суммах собранных ею средств и их целевом использовании Миколюк никогда никому не отчитывалась, но некоторые не целевые расходы все-таки стали известны. В подтверждение этого мошенничества есть публикации в СМИ, где упоминается участие Миколюк в сомнительном сборе средств, организованных российским блоггером Александром Тверским. Этот эпизод зафиксирован в материале, опубликованном на портале "Антикор".

Журналисты, с целью получения финансовых отчетов об использовании денег, обратились к Миколюк лично через ее страницу в Фейсбуке, но после запросов Ольга, как всегда, удалила неприятные вопросы и в дальнейшем заблокировала пользователя. На своей странице Миколюк любит общаться только с людьми, которые поддерживают ее «псевдоволонтерство» и помогают собирать деньги для обогащения ее семьи, других людей с неудобными вопросами для нее она блокирует.

Почему-то Миколюк целенаправленно не афиширует информацию о своем текущем семейном положении, создавая в социальных сетях образ вдовы, при наличии третьего мужа, с которым с 2023 года состоит в браке. Все это похоже на манипуляцию своей аудитории с целью привлечения общественной симпатии и финансовой поддержки.

Все эти действия, показывает настоящее лицо «псевдоволонтера» Миколюк Ольги и ее семьи, которая все время благодаря своим схемам обворовывает государство и доверчивых людей, которые искренне хотят помочь стране.

Не останавливаясь на достигнутом, ловкая мошенница Миколюк создала семейную Благотворительную организацию "Благотворительный фонд "Тактик Клин ". Основателем которой является не кто иной, как третий муж Ольги - Егоров Константин. Кстати, он является одним из самых активных подписчиков Миколюк в социальных сетях вместе с другими членами её семьи, которые помогают собирать средства для их фонда.

О создании своего фонда для своих сомнительных схем, мошенница Миколюк уже мечтала давно, но именно новый муж Егоров помог осуществить Миколюк ее мечту. Сам Егоров стал основателем этого семейного бизнеса - благотворительного фонда "Тактик Клин”.

В подтверждение этих слов, журналисты нашли посты самой Миколюк в социальных сетях, где она со знанием дела и нескрываемой завистью рассказывает механизм работы таких фондов. Прямая цитата Миколюк с ее страницы: фонд "убивает несколько зайцев" одним выстрелом, манипулирует своими благими намерениями, предоставляет законное основание кому-то из своих мотнуться за границу за этими дронами, или банально продает это как услугу, пиарится, наращивая своё комфортное тщеславие. С полным текстом можно ознакомится ниже.

Видимо после этих мыслей и написанных постов всем стало ясно, для какой цели семья Миколюк создала семейный благотворительный фонд «Тактик Клин».





В заключение хочется еще раз обратить внимание читательской аудитории на избирательность и необходимость оценивания лиц, объявляющих сборы для защитников на предмет их добродеятельства и нравственности, поскольку пример мошенницы Миколюк лишний раз доказывает манипулирование на патриотических настроениях общества отдельными мошенниками, продолжающими обогащаться за счет неравнодушных граждан нашей страны.

В условиях продолжающегося военного конфликта и мобилизации общественных ресурсов появление подобных Миколюк - псевдоволонтеров с их семейным благотворительным фондом требуют особого внимания компетентных государственных органов и гражданского общества. Только своевременная и адекватная реакция на факты злоупотреблений может обеспечить доверие к волонтерскому движению и эффективное функционирование механизмов гражданской поддержки оборонных усилий государства от создания дестабилизирующего информационного влияния.