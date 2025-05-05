А также создает новые институты по перераспределению государственного финансирования и защищает от правосудия своих друзей.

Об єтом пишет сайт Акценты.

Превращение парламента из самостоятельной и независимой ветви власти в инструмент реализации поручений Офиса Президента, фактическая приватизация базового демократического органа, засилье кумовства и сватовства и единственное, чем в историю украинскому парламентаризму впишется имя Руслана Стефанчука. Историки вспомнят еще ограничение свободы слова и запрет на освещение заседаний парламента, когда единственным источником информации из зала Верховной Рады стали стремы депутата Алексея Гончаренко в TikTok.

Но не парламентаризм единственный. Временность должности Спикера, которая стала для Руслан Стефанчук неожиданным подарком судьбы, заставляет его выжимать из нее максимум для себя и своей семьи. Пока в руках еще есть полномочия и авторитет власти, Стефанчук запускает щупальца семейного октопуса в украинское образование.

Отечественные СМИ неоднократно называли Стефанчука «смотрящим» за наукой от ЗЕ-команды. Сразу вспоминается практика назначения «смотрящих» от преступной власти, существенно влиявших на трансформации и развитие различных отраслей в рамках курса правящей политсилы. Но по сравнению с «смотрящими» ситуация со Стефанчуком выглядит иначе. И вот почему.

Семейные ценности и два брата депутата





«Кумовства не будет» – таким был один из лозунгов выборов, на волне которых Руслан Стефанчук попал во власть и со временем возглавил парламент. Таких нереализованных лозунгов украинцы за годы независимости слышали много: «Бандиды будут сидеть в тюрьмах», «Улучшение уже сегодня», «Завершение АТО за часы» – и многие другие, которые после избирательных кампаний становятся мемами.

В случае с Русланом Стефанчуком лозунг о кумовстве стал мемом еще во время выборов, когда в народные депутаты Украины он протянул родного брата Николая Стефанчука. После избрания народным депутатом Николай Стефанчук пошел дальше и устроил своим помощником свою жену Оксану Музыку-Стефанчук.

Брат-спикер Руслан Стефанчук поддержал семейную традицию и наладил мелочную схему перетекания средств из государственного бюджета в семейный. Как обнаружили журналисты, Руслан Стефанчук получал компенсацию за жилье, выплачиваемое народным депутатам, проживая в квартире матери его жены. После громкого скандала, вызвавшего журналистское расследование, Спикер парламента рассказал журналистам, что деньги якобы вернул государству. На этом скандал был исчерпан. Конечно, когда должность Генерального прокурора занимает подруга семьи Стефанчуков Ирина Венедиктова, о расследовании поступка Стефанчука не может быть и речи.

Семейный склеп имени Киевского национального университета им. Т.Шевченко

Параллельно с семейными делами в украинском парламенте Руслан Стефанчук из жемчужины украинского образования и науки – Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – создает карманное учебное заведение.

В 2021 году ректором университета становится близкий друг семьи Стефанчуков Владимир Бугров, который до того момента не имел ни шанса стать ректором. Но когда твой друг, председатель парламента, во время выборов в Университете обеспечивает внесение нужных изменений в закон «О высшем образовании», то окно возможностей значительно расширяется. Увеличение окна было настолько существенным, что в него смог пролезть даже упомянутый Владимир Бугров, который даже не имел научной степени доктора наук и стал первым ректором кандидатом наук в истории университета Шевченко.

Продолжая присвоение Университета, в 2023 году Руслан Стефанчук становится председателем Наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Таким образом, завершая формирование семейно-кумовской вертикали в Университете.

Сегодня в разных подразделениях Университета работает родня Руслана Стефанчука: супруга Марина Стефанчук, брат-депутат Николай Стефанчук, супруга брата Оксана Музыка-Стефанчук. Сын Олесь также учится в отцовском Университете.



В начале этого года СМИ писали, как Руслан Стефанчук из-за Владимира Бугрова давлением и запугиваниями заставлял поддержать выдвижение своей жены Марины Стефанчук и проректора Ксении Смирновой на получение высшей научной премии Украины им. Борис Патон.

Секс-скандалы Стефанчука и Бугрова

В 2021 году после избрания Владимира Бугрова ректором вспыхнул самый громкий секс-скандал в истории Украины. СМИ обнародовали частные переписки с фото Владимира Бугрова, свидетельствовавшие о его интимных отношениях со студентками Университета. Ректор выходил к журналистам и был вынужден оправдываться. Усилиями Стефанчука и благодаря началу войны скандал удалось временно замять, однако его отголоски время от времени появляются в масс-медиа до сих пор. С тех пор верность Владимира Бугрова Стефанчукам стала в разы больше.

По воле судьбы, защищая Бугрова, Руслан Стефанчук сам стал героем нового сандала. Журналисты обнаружили, что у Спикера украинского парламента молодая любовница, которая родила ему внебрачного ребенка, и с сарказмом вспоминали закон об отмене обязательного декларирования внебрачных детей, автором которого был Руслан Стефанчук.

Спикер украинского парламента защищает руководителя карманного Университета Владимира Бугрова не только от последствий сексуальных скандалов, но и от коррупционных. В последние три года имя Университета и его ректор Бугров стали стабильно ассоциироваться с хищениями бюджетных средств и другими коррупционными скандалами.

В 2024 году после обнародования журналистского расследования проекта «Наши деньги» о закупке Университетом продуктов для курсантов по завышенным ценам студент Университета зарегистрировал петицию, в которой требовал привлечения к ответственности и увольнения Владимира Бугрова. Несмотря на то, что петиция набрала 25 тысяч подписей, была рассмотрена Президентом Украины и направлена ​​Генеральному прокурору и Министру образования и науки, ректор Владимир Бугров продолжает возглавлять Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Нетрудно догадаться о роли в этом Руслана Стефанчука.

ОПГ Стефанчука, Кузнецовой и Кота

Если бриллиант украинского образования, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко достался Руслану Стефанчуку простыми махинациями с назначением на должность ректора одиозного Владимира Бугрова, так обуздать элиту украинской науки в Национальной академии наук Украины оказалось задачей не из простых.

Ярким свидетельством этому стали выборы членов НАН, которые проходили 1 мая 2025 года. Руслан Стефанчук второй год подряд безуспешно проталкивает свою кандидатуру в членкоры. В 2024 году большинство членов НАН не подверглись давлению Стефанчука и не дали ему 15 голосов для получения желаемого звания академии наук.

В этом году Руслан Стефанчук продолжил, как писали журналисты, идти по пути Азарова и Табачника, и подключил максимальные ресурсы, которые могли бы гарантировать ему престижное звание и место в НАН Украины. Однако научная элита отреагировали должным образом и в результате финального голосования не добавила уже 30 голосов.

Показательно, что перед голосованием от уважаемых ученых были выступления, в которых призывали присутствующих не голосовать за недостойных и морально недостойных кандидатов, называя фамилию Спикера украинского парламента.

За попытками Руслана Стефанчука войти в круг избранных ученых НАН Украины, по словам его окружения, стоит дальновидная его цель закрепить контроль за правовой наукой и организовать влияние на всю украинскую науку, заняв должность Президента НАН Украины. Учитывая мелочность упомянутых коррупционных скандалов, можно догадаться, зачем Стефанчукам нужно влияние на украинскую науку.

Совместными усилиями с давней подругой бывшей вице-президентом Национальной академии правовых наук Украины Наталией Кузнецовой создали и обеспечили назначение на должность директора Института правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины сына Наталии Кузнецовой, Сергея Кота.

Журналисты-расследователи и общественные активисты неоднократно писали, как Руслан Стефанчук привлекает Сергея Кота и возглавляемый им Институт для обеспечения поддержки законопроектов, которые могут нанести существенный ущерб государству. В частности, законопроект, предоставлявший возможность передачи частным юридическим лицам государственной собственности в обход законным процедурам приватизации.

Усилиями журналистов, активистов и честных ученых частично удается сдерживать непомерные аппетиты семьи Стефанчук. Однако война продолжается и Руслан Стефанчук не отступил и предпринимает следующие попытки обуздать научную элиту.

В скором времени увидим результаты награждения премией имени Бориса Патона, на которую Руслан Стефанчук грубо и аморально проталкивает собственную жену Марину Стефанчук и упомянутых Сергея Кота и Ксению Смирнову.

В НАН рассказали, что организованная «правовая» группа Стефанчук начала реализацию нового амбициозного плана, который увидим уже в скором времени. На звание академика Национальной академии правовых наук будут продвигать отца жены нардепа Николая Стефанчука, Анатолия Музыку, а на звание членкора этой академии – брата Руслана Стефанчука, депутат Николая Стефанчука.

Подходы Руслана Стефанчука в парламенте, науке и образовании соответствуют единому стандарту и целям, которые еще в 90-е журналисты назвали «прихватизацией». Ликвидировать реальный парламентаризм и успеть присвоить как можно больше – имел ли это в виду Руслан Стефанчук, готовя в 2020 году свою публикацию «Народовластие в Украине: глобализационные вызовы»?



