В столице разгорелся очередной скандал, связанный с городскими властями. После резонансной вечеринки чиновников КГГА в День общенационального траура.



Пишет сайт Стопкор .



Об этом сообщает канал "Обличитель".

Как стало известно, к проекту решения об увольнении участников вечеринки добавлен новый этап - рассмотрение на комиссии, которую возглавляет Игорь Опадчий. Примечательно, что эта комиссия вообще не имеет отношения к ситуации, а после прекращения депутатских полномочий ее председателя, она и вовсе потеряла легитимность. По сути это выглядит как попытка искусственного затягивания процесса и избегания ответственности.





Наибольшее возмущение вызывает то, что вместо увольнения ключевых фигурантов скандала — Паворозника и Репика — их отправляют в отпуск. Не наказывает, не отстраняет, а позволяет отдохнуть после громкой вечеринки.

Этот шаг уже называют не просто проявлением цинизма, а прямым презрением к киевлянам. Но, несмотря на это, в столице еще остаются те, кто не забыл, что такое честь, ответственность и достоинство.





Напомним, ранее правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Николая Поворозника и ряда должностных лиц столичной администрации из-за злоупотребления властью или служебным положением.





"Сообщаю, что 29.04.2025 мною, […] начато досудебное расследование по уголовному производству №12025100100001515.

Предварительно установлено, что в адрес Шевченковского УП ГУНП поступило заявление главы ОО "Информер" Кондратьева А.И. о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК. Сведения об уголовном преступлении к требованиям ч.1 и ч. 4 ст. 214 КПКУ внесен в ЕРДР 29 апреля 2025 года под №12025100100001515".











Напомним, что ранее сообщалось, что во время, когда Киев оплакивает погибших, столичные чиновники празднуют. Среди участников резонансного празднования в День Траур — скандально известные сотрудники КГГА:

• Николай Поворозник , первый заместитель мэра.

• Вячеслав Непоп , заместитель мэра, фигурант многих уголовных дел, ответственный за восстановление разрушенного жилья и строительство укрытий.

• Алексей Комаров , советник мэра, руководитель аппарата, ответственный за ритуальную сферу и захоронение погибших от вражеских атак.

• Оксана Зіновʼєва, прессекретар мера.

• Марина Хонда , заместитель мэра, ответственная за социальную сферу и выплаты владельцам разрушенного жилья, фигурантка дел по хищению.

• Валентин Мондриевский , заместитель мэра, ответственный за ремонт укрытий в школах.

• Владимир Репик , директор департамента финансов, ответственный за выделение средств на ликвидацию последствий атак.

• Дмитрий Загуменный , руководитель аппарата КГГА, фигурант многих уголовных дел.

• Дмитрий Науменко , директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, фигурант многих уголовных дел.