Известно, что Андрей Билоус продолжает оставаться руководителем Молодого театра, ведь всю сферу культуры курирует замглавы КГГА Валентин Мондриевский, участвовавший в "шашлыках" в День Траура.



Об этом пишет сайт Крещатик.



В Киеве после скандала оставляют руководителя театра Билоуса, которого прикрывает зам участвовавшего в алко-застолье КГГА.



Об этом пишет депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, а также и.о. ректора Киевского авиационного института (экс-НАУ), Ксения Семенова, ссылаясь на еще одного депутата Киевсовета от партии "Голос" Константина Батагова.

Артисты Молодого театра со сцены перед полным залом обвиняют своего режиссера в притязаниях, а руководство Департамента культуры в укрытии преступления.

В начале года разразился скандал, когда около 40 артисток театра обвинили руководителя театра в многолетнем харасменте. Было зарегистрировано уголовное производство, создана комиссия КГГА и руководитель отстранен от обязанностей.

Комиссия позаседала, полиция расследовала и… . руководителя вернули на должность. Офигевшей общественности Деп.культуры объяснил - к приговору суда к господину режиссеру они санкции применить не могут. Нашедшие смелость девушки открыто выступить против издевательства над собственным достоинством, поняли, что до приговора суда (3-4 года) они в театре под его руководством не выдержат. И отважились на этот шаг отчаяния. - пишет Богатов

"Если мы их не поддержим, если мы их не защитим, то что же мы за общество? Я не ожидаю от Деп.культуры поддержки, они не имеют характера чтобы укусить "руку кормящую", но журналисты, театралы, деятели искусства, общественные деятели неужели вы промолчите на этот крик о помощи?" - указывает депутат

Это до чего нужно довести девушек, чтобы они прямо из подмостков столичного театра рассказывали о своей боли. И не говорите, что «это не доказано судом». Никогда несколько десятков молодых женщин не решились публично рассказывать такое.

Очень странно, когда полиция пакует девушек за голые фотки в личные сообщения в телеграмме, но целый руководитель театра, добивавшийся 80 сотрудниц театра, на свободе и на работе. Отдельно добавлю, что для КГГА нет никакой проблемы увольнять, например, директоров школ, которые не терпят отката по ремонтам, но ни один юрист администрации не может придумать, как же ему так уволить Билоуса, чтобы тот через суд не возобновился. Вот действительно. Такова сложная задача. Пишет Семенова

Справка. Известно, что культурное направление КГГА, а именно Департамент культуры курирует заместитель городского головы, Валентин Мондриевский. Он является одним из участников скандального застолья в День траура, где принимали участие ряд топ-чиновников КГГА, в том числе заместители городского головы.