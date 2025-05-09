Журналисты сняли празднование дня рождения охранника "Париматч", на которое были приглашены работники СБУ.



Об этом пишет сайт " Зеркало недели".

Журналистам удалось снять видео со дня рождения Константина Коломийца (совладелец клуба единоборств "Динамо", занимающийся предоставлением частной охраны), на котором присутствовали представители рынка азартных игр, "вор в законе", а также бывшие и действующие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в расследовании УП.

Относительно Константина Коломийца, то, помимо прочего, он занимается вопросами охраны владельца "Париматч" Сергея Портнова, который сейчас живет на Кипре. По информации УП, онлайн казино "Париматч" до сих пор работают, а Коломиец часто ездит за границу, в том числе на Кипр.

Что касается празднования, то на видео 1 марта этого года зафиксированы:

столичный бизнесмен Леонид Ашкенази, связанный с РФ и игорным бизнесом;

сотрудник СБУ и бывший советник офиса Президента, фигурант коррупционных скандалов, в частности по содействию работе российского бизнеса в Украине во время войны и хищению на закупках для Укрзалізниці в особо крупных размерах Артем Шило;

экс-начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк;

действующий работник департамента кибербезопасности СБУ Евгений Миколайчук;

криминальный авторитет Сергей Олейник "Умка";

топ-чиновник СБУ Анатолий Лойф, который возглавляет подразделение, занимающееся экономическими вопросами.

Комментарии

Различные журналисты и активисты начали комментировать видео с этого дня рождения.

Юрий Николов, журналист, так оценил работу коллег:"Mykhailo Tkach отобрал у Зеленского возможность делать вид, что он НЕ знает о делах и делишках его правоохранителей. Он показал видео со дня рождения владельца охранной фирмы, которая охраняет владельца казино "Париматч", на которого Зеленский наложил санкции в том числе за сотрудничество с Россией. На нем собралась именно та компания, о которой и говорят: "правоохранители это те же бандиты, но только в погонах"... И все это в СБУ Малюка, которому Зеленский вчера дал Героя Украины за то, что делает другая часть СБУ - мочит врагов Украины. Ну не верю, что Малюк стал героем за то, что обычными журналистскими методами зафиксировал Ткач".