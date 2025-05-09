Заместители председателя КГГА и другие чиновники, которых журналисты застали во время застолья в День траура в Киеве 25 апреля, находились на территории Днепровской станции водозабора с рабочими целями.

Такой ответ предоставили по запросу LB.ua в управлении по работе с персоналом аппарата КГГА и ЧАО АК "Киевводоканал".





"В День траура 25 апреля ни одного торжественного или праздничного мероприятия КГГА не проводила. В то же время в этот день продолжались совещания и служебные выезды. В частности, на эту дату было запланировано выездное рабочее совещание на территории объекта критической инфраструктуры", - говорится в официальном ответе.

По данным управления по работе с персоналом аппарата КГГА, рабочий день в их учреждении в пятницу продолжается до 15.45.

"По завершении рабочего дня было решено провести деловой ужин по месту совещания. Отмечаем, что информация о якобы праздновании в рабочее время не соответствует действительности. Во время ужина не использовалась музыка и это не было празднованием какого-либо дня рождения или иного события", - заверили в КГГА.

В официальном ответе также выражается обеспокоенность тем, что за участниками выездного совещания наблюдали "неустановленные лица с помощью БПЛА и плавсредства, похожего на средство Сил безопасности и обороны Украины".