Мария Олейник лишилась пресс-секретаря мэра Одессы от должности после того, как выразила в Facebook недовольство лозунгом "Героям слава!", который скандировали украинские моряки во время празднования Дня флота в Одессе.

После празднования Дня флота Олейник написала на своей странице: "Когда наши моряки скандируют "Героям слава!" в ответ на "самые понимаете что", хочется убежать. За борт. Или чтобы смыло их. Хотя, ребята, может, и не плохие. Просто им не повезло".





Этой надписью возмутился одесский Евромайдан. После чего Олейник сообщила, что запись сделала не она, а ее страница была сломана.





"Тогда она якобы уволилась. Но осталась при Гене «Генераторе» Трухану. Сегодня Машу Олейник знают как Машу Поправка. Именно ей не дают покоя лавры главное политтехнолога Одесской мэры – пишет канал Ирочка расскажет.





