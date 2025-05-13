В то время как украинские воины каждый день отдают свои жизни за нашу свободу, в кабинетах КГГА продолжается саботаж. За полгода — только 30% уже выделенных Киевсоветом средств реально пришли на нужды ВСУ.



Об этом сообщает телеграмм-канал "Карточный офис", пишет сайт Крещатик .





Сегодня, по указанию Поворозника, фракция «УДАРа» сорвала заседание бюджетной комиссии . Без кворума нет решений. Без решений нет денег для армии. Всё просто. Все цинично.

И это еще не конец. По информации инсайдеров, Поворозник планирует перекроить бюджет и пустить эти средства на медоборудование через свои фирмы с откатами до 50% . Все из-за проверенных людей по проверенным схемам.

Сейчас выходит следующее: пока одни воюют — другие рассчитывают, сколько еще можно украсть на крови.