Издание «Закон и бизнес» обратилось в редакцию Украинской службы «Радио Свобода» с запросом по поводу уклонения от службы в армии журналиста Сергея Андрушко.

Издание проводит собственное журналистское расследование в отношении лиц, которые уклоняются от выполнения воинского долга среди представителей общественного сектора и журналистов, деятельность которых финансируется из иностранных источников.

«По нашим данным, у Сергея Андрушко двое несовершеннолетних детей, что не является достаточной причиной для освобождения от военной службы. Однако по неизвестным причинам он состоит на специальном военном учете в Черниговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, что может свидетельствовать о его особых взаимоотношениях с властью», - отмечает издание.

В связи с этим в запросе редакцию просят сообщить, каким образом Андрушко и его родственники избегают выполнения обязанностей, установленных законодательством в военное время, какие отношения журналист имеет с военно-политическим руководством государства, а также какие именно заслуги стали основанием для исключения его с военного учета.

Так, по данным СМИ, не служат и другие родственники Андрушко. В частности, его племянник Богдан Константинович Стаховский и брат его жены Игорь Валерьевич Котвицкий, с 2023 года проживающий в Канаде.

Напомним, что по данным СМИ, от армии уклоняется немало антикоррупционных деятелей и журналистов. В частности, среди них глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин (по фамилии которого назвали явление «шабунинг» - когда антикоррупционеры на словах рассказывают, как надо воевать, а сами уклоняются от службы), муж руководителя ЦПК Дарии Каленюк Орест Рудый, активисты Юрий Николов, Михаил Жернаков, блогер Юрий Бутусов, журналисты Виталий Сыч, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, Данило Мокрик и другие.