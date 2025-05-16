Пока город оплакивал погибших и боролся с последствиями трагедии, отдельные чиновники позволили себе фуршет и веселье.

Возмущенные киевляне начали сбор подписей за их увольнение. Почему эта история не оставила безразличным никого.





Празднование в День скорби: что произошло

25 апреля в Киеве был объявлен День траура — в связи с событиями, всколыхнувшими всю страну. В этот день столичная власть должна сосредоточить все силы на помощи пострадавшим. Но, как выяснилось, некоторые чиновники КГГА избрали другой путь и устроили празднование.

Этот факт вызвал шквал критики в соцсетях, а теперь и официальное обращение граждан к власти с требованием привлечь виновных к ответственности.

Люди возмущены: требуют наказания

На сайте Киевского городского совета и в приложении "Киев Цифровой" появилась петиция с требованием уволить чиновников , допустивших такое пренебрежение к городу и его жителям в траурный день. Автор петиции отмечает:

чиновники нарушили нормы закона и моральные стандарты ;

; вместо работы и поддержки – фуршет и игнорирование ситуации;

это пренебрежение к жителям и памяти погибших .

В документе также требуется привлечь к административной ответственности всех участников празднования и продемонстрировать, что в столице есть еще ответственная власть.

Как поддержать петицию

Каждый киевлянин, которому не безразлично, может поставить подпись прямо сейчас :

Во время войны, когда общество платит высокую цену за свободу, такие случаи выглядят как плевок в лицо киевлянам и стране в целом . Будет ли реакция власти, зависит не только от системы, но и от активности самих жителей.