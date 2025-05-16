Возмущенные киевляне начали сбор подписей за их увольнение. Почему эта история не оставила безразличным никого.
Празднование в День скорби: что произошло
25 апреля в Киеве был объявлен День траура — в связи с событиями, всколыхнувшими всю страну. В этот день столичная власть должна сосредоточить все силы на помощи пострадавшим. Но, как выяснилось, некоторые чиновники КГГА избрали другой путь и устроили празднование.
Этот факт вызвал шквал критики в соцсетях, а теперь и официальное обращение граждан к власти с требованием привлечь виновных к ответственности.
Люди возмущены: требуют наказания
На сайте Киевского городского совета и в приложении "Киев Цифровой" появилась петиция с требованием уволить чиновников , допустивших такое пренебрежение к городу и его жителям в траурный день. Автор петиции отмечает:
- чиновники нарушили нормы закона и моральные стандарты ;
- вместо работы и поддержки – фуршет и игнорирование ситуации;
- это пренебрежение к жителям и памяти погибших .
В документе также требуется привлечь к административной ответственности всех участников празднования и продемонстрировать, что в столице есть еще ответственная власть.
Как поддержать петицию
Каждый киевлянин, которому не безразлично, может поставить подпись прямо сейчас :
- В приложении " Киев Цифровой "
- На официальном сайте петиций :
Во время войны, когда общество платит высокую цену за свободу, такие случаи выглядят как плевок в лицо киевлянам и стране в целом . Будет ли реакция власти, зависит не только от системы, но и от активности самих жителей.