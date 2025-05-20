Студенческий Telegram-канал "ЧГ.Другое" распространил видео , на котором скандально известный ректор Киевского национального университета Шевченко Владимир Бугров в субботу в день открытых дверей устроил перед студентами и школьниками зажигательные танцы в холле главного корпуса университета.

Военные и студенты, присутствовавшие и позже увидевшие видео, возмутились танцам ректора Бугрова и деканов, устроенным во время войны в холле центрального входа в университет, где регулярно выставляются экспозиции, посвященные погибшим в войне студентам, а рядом, в университетском саду, находится "Место Тиши", где высад защищая Украину от российского агрессора.





Школьники выпускных классов средних школ и лицеев пришли в историческое здание КНУ Т.Шевченко увидеть величие и глубину украинского образования, а попали на беззастенчивые танцы ректора и его подчиненных.

Ректор Владимир Бугров печально известен благодаря коррупционным и сексуальным скандалам и петицией студента-военного с требованием увольнения ректора, в прошлом году собравшего более 25 тыс. подписей. Однако благодаря друзьям в высших органах власти Бугров уже несколько лет уходит от ответственности и остается на должности.