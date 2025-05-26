Нардеп Юрий Бойко, избранный от запретной партии ОПЗЖ, активизировался в соцсетях. У него появился собственный ютуб канал.



Бойко активно появляется на канале «Суперпозиция».

На персональном ютуб канале видео Бойко начали появляться почти каждый день. Хотя в прошлом году активность была гораздо меньше.



Стоит отметить, что Юрий Бойко ранее возглавлял запрещенную пророссийскую партию "Оппозиционная платформа – При жизни" и неоднократно попадал в центр скандалов из-за своих заявлений и действий. Его новый медиапроект может являться попыткой возвращения к активной политической деятельности через онлайн-платформы.



Также Бойко начал активно продвигаться в TikTok.

Этой сетью пользуются преимущественно молодежь (поколение зуммеров).

Избранный от запрещенной партии ОПЗЖ Бойко представляет Х-генерацию – поколение, родившееся после Второй мировой войны.

Канал Бойко был создан 27 ноября после того, как на выборах США победил Дональд Трамп.