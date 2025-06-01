Экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова, подозреваемого в работе на агрессора и коррупции, снова задержали прямо перед попыткой побега.

Это лишь начало шокирующей истории о "судебной мафии", тайных миллионах в швейцарских банках и кипрских паспортах. Узнайте, как старые схемы продолжают обворовывать Украину, и кто стоит за этим циничным спрутом!







Задержание "беглого судьи": вторая попытка побега за границу

История эксзампреда Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова получила свое продолжение. Как стало известно, мужчину, подозреваемого в посягательстве на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора, снова задержали . Это произошло после того, как ему неожиданно изменили меру пресечения, и, похоже, Емельянов планировал воспользоваться этим для бегства за границу.

Напомним, что впервые Артура Емельянова задержали еще в декабре 2024 года по подозрению в организации масштабной схемы вымогания взяток. Однако, как оказалось, подозреваемому удалось "договориться" с судьей Высшего антикоррупционного суда. В результате Емельянову изменили меру пресечения по аресту на личное обязательство, что, очевидно, и дало ему шанс на бегство.

Таинственный переезд и теневой "протеже": кто такой Денис Мандичев?

Долгое время внимание СМИ было приковано к карьере Артура Емельянова, особенно его переезда из Донецка в столицу в 2011 году . СМИ пишут, что Мандичев – человек очень осторожный, в отличие от своего земляка Емельянова.





Роковая ошибка и миллионы в Швейцарии: путь к разоблачению

Несмотря на всю осторожность, в 2021 году Денис Мандичев допустил, как оказалось, роковую ошибку . Рассматривая дела, где одной из сторон были ветераны АТО, судья принял ряд "сомнительных и неоднозначных решений". Это вызвало серьезный интерес к его профессиональной деятельности.

В конце мая 2021 г. в украинских СМИ появились шокирующие данные: судья Мандичев, вероятно, имеет большие финансовые средства на счетах в швейцарском банке UBS. Новость об этом, а также информация о передаче дела для расследования в НАБУ, облетела множество украинских информационных ресурсов. По данным источников, украинский судья Мандичев имел в своем счете в швейцарском банке UBS сумму в 659 069,55 швейцарских франков (что составляет более 29 миллионов гривен по текущему курсу).

После этого появилась еще одна потрясающая информация – фото якобы кипрского паспорта Дениса Мандичева. Это поднимает вопрос о двойном гражданстве, что запрещено для государственных служащих в Украине.

"Донецкая цепочка" и "судебная мафия": связь с агрессором

Откуда у судьи Мандичева такие огромные суммы на банковских счетах? Украинские журналисты, связав, как они пишут, звенья одной "донецкой цепочки", обнаружили связь между Виктором Татьковым, Артуром Емельяновым и Денисом Мандичевым .

Виктор Татьков, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины, находится за пределами Украины с 2014 года. Именно он, по данным СМИ, является ключевой фигурой этой схемы. А его "протеже" – судья Денис Мандичев – якобы продвигает интересы "группы Коломойского" в конфликтах вокруг национализированных активов "ПриватБанка".

Таким образом, "судебная мафия" Артура Емельянова, в которую, судя по всему, входят действующие судьи, продолжает обворовывать Украину и украинцев. И что ужаснее всего – эти действия часто происходят не только ради личной наживы, но, как отмечают СМИ, "в пользу страны-агрессора РФ". Эта ситуация указывает на то, что для защиты государственности Украине необходима еще не одна "фундаментальная чистка" в судебной системе.







