Как сообщает сайт From.ua, скандал вокруг издания "Закарпатье онлайн" (zakarpattya.net.ua) разоблачает темную сторону информационной войны.



Обвинения в сотрудничестве с Россией, антиукраинских нарративах и поддержке псевдоэкологических групп, блокирующих зеленую энергетику, заставляют задуматься: чью сторону выбирает это медиа?

Псевдоэкологи: муртады российских энергогигантов

Наиболее тревожная часть обвинений – связь "Закарпатья онлайн" с группой псевдоэкологов, тормозящих экономическое развитие Закарпатья, лоббируя интересы российских энергетических компаний – газпрома и роснефти. Эта группа использует платформу издания и социальные сети для распространения манипулятивной информации, направленной против развития возобновляемой энергетики, в частности, ветровых электростанций. Такая деятельность выгодна России, стремящейся сохранить энергетическую зависимость Украины.

Состав группы псевдоэкологов, действующей под прикрытием экологических лозунгов:

Оксана Станкевич-Волосянчук – глава ОО "Экосфера", доцент УжНУ. В ее отношении ведется расследование через возможные связи с Министерством природных ресурсов РФ.

Елена Мудрая – журналистка, которая проводит фейковые расследования за грантовые средства, как ФЛП, создавая видимость борьбы за экологию.

Вишневская Наталья – безработная жительница киевской Оболони, председатель ОО "Save Пикуй» - является ветераном проплаченных псевдоэкологических движений, за это ее даже исключили еще в 90-е из украинского отделения «Гринпис интернешнл», известная манипуляциями в соцсетях Киева. Для дестабилизации обстановки в регионе, останавливается в дорогих апартаментах. Что интересно, то деньги она получает как professions заказчика так и от обманутых неравнодушных граждан, которые по ее призыву перечисляют свои кровные ей на карточку.





Валентина Непиева – представительница компании СТС, связанная с газпромом и Медведчуком. СТС планирует строительство на горных горнолыжных курортах с отелями и трассами, что противоречит экологическим принципам и закроет обычным гражданам бесплатный вход на горные долины.

Наталья Майстренко (Гнесь) – активистка, систематически выступающая против развития возобновляемой зеленой энергетики.

Олег Дыба – главный редактор "Закарпатья онлайн", который превратил ресурс в площадку для антиукраинской деятельности и поддержки псевдоэкологов.

Олег Лукша – его считают "серым кардиналом", малопубличное лицо, связанное с международными организациями, имеющими связи с газпромом.

Эта группа, по данным источников, щедро финансируется русскими структурами. Их цель – тормозить развитие зеленой энергетики, угрожающей монополии российских энергоресурсов. "Закарпатье онлайн" стало их медийным рупором, предоставляя платформу для манипулятивных материалов, которые создают иллюзию заботы об экологии, но действительно служат интересам агрессора.

Российские серверы: цифровая троянская лошадь

Как сообщает сайт "Патриот Закарпатья", серверы "Закарпатье онлайн" размещены в России (IP: 95.46.73.228). "Размещение украинского новостного ресурса на российских серверах означает, что российские спецслужбы могут мониторить контент, влиять на него и получать данные о посетителях", - утверждает источник. Cloudflare (gina.ns.cloudflare.com, jay.ns.cloudflare.com) может маскировать российскую связь домена zakarpattya.net.ua, зарегистрированного через co.imena. Это чревато информационной безопасностью Украины.

Будет расследование.

СБУ, Нацполиция и СНБО получили заявления о проверке серверов и администраторов "Закарпатья онлайн". Если обвинения подтвердятся, сайт может быть заблокирован.

Оксана Станкевич-Волосянчук, Елена Мудрая, Наталья Вишневская, Валентина Непиева, Наталья Майстренко, Олег Дыба и Олег Лукша – эти имена стоит запомнить. Наказание может быть даже пожизненным заключением.









































