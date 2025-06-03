Сергей Кузьминых, народный депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам фармации в Комитете Верховной Рады по здоровью нации. Но прежде, чем говорить о его должности, стоит упомянуть о его репутации: в 2022 году НАБУ задержало Кузьминых «на горячем» — при получении 558 тысяч гривен взятки за содействие в подписании контрактов с медицинскими учреждениями.



Об этом пишет издание "Акценты".



Несмотря на это, Кузьминых продолжает формировать политику в одной из самых чувствительных областей — здравоохранении.

Его имя снова оказалось в центре скандала после того, как был обнародован обновленный проект постановления Кабмина по регулированию маркетинговых договоров в фармсекторе. Именно эта редакция, как считают эксперты, играет в пользу крупных производителей лекарств, в частности, компаниям «Дарница» и «Интерхим». Участники рынка утверждают, что документ готовился кулуарно и под нужды ограниченного круга игроков, а все предупреждения о его губительных последствиях для аптечной системы были проигнорированы.

Показательный момент — на внутреннем обсуждении документа лишь две компании поддержали постановление: те же Дарница (владелец Глеб Загорий) и Интерхим (Анатолий Редер). Сам Загорий, по свидетельству собравшихся, позволил себе фразу: «Сливайте воду, аптечники – все решено». И это очень точно иллюстрирует ситуацию.

Именно Кузьминых , по информации ряда журналистских расследований и портала Знай.UA, влияет на формирование законодательных норм, создающих преференции для фарммонополистов. В то же время у него нет медицинского или фармацевтического образования — по специальности инженер-системотехник. А в парламент попал в разгар реформы медицинской сферы, когда фармрынок переживал перераспределение интересов.

Еще до политической карьеры Кузьминых был связан с фармбизнесом, в том числе с теми же компаниями, которые сейчас получают выгоду от законодательных инициатив. По странному стечению обстоятельств именно препараты определенных производителей оказываются в списках жизненно необходимых или получают лояльные условия для реализации.

В 2022 году, после разоблачения на взятке , Кузьминых неоднократно избегал допросов и судебных заседаний. Он даже скрывался за границей, куда уехал без согласования с антикоррупционными органами. Тем не менее, остается в должности и продолжает влиять на ключевые решения в сфере обращения лекарственных средств.

Фактически мы имеем дело со сращиванием фармацевтического бизнеса с политикой, где депутатский мандат используется как щит для обслуживания интересов отдельных компаний, а не пациентов. В результате страдает аптечная система, страдает конкуренция, а главное — страдают люди, которые из-за новой политики теряют доступ к лекарствам по сниженным ценам.

Сергей Кузьминых – это не просто политик. Это символ того, как фармацевтическое лобби может проникнуть в законодательные органы и начать диктовать условия рынка в свою пользу. И пока такие фигуры остаются у власти, говорить о реальном реформировании медицинской системы наивно.