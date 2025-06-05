Петр Багрий — одна из самых влиятельных, самых скандальных и устойчивых фигур украинского фармбизнеса. Без медицинского образования, с дипломом инженера-механика КПИ, он сумел построить настоящую фармацевтическую империю, основу которой составляют компании «Ганза», «Фармадис», «Скай фарм», «Люмьер Фарма», «Диатом» и «Укроптснаб». Многие — регулярные победители государственных тендеров, особенно на закупку лекарств для тяжелых болезней — ВИЧ, туберкулеза, онкологии.



Об этом пишет From-ua.





Еще с 90-х Багрий начинал с бартерных схем, а затем перешел к монополизации госзакупок.



Схема неизменна: десятки подконтрольных фирм, фиктивная конкуренция, использование офшоров и подставных лиц. Так, в 2014 году группа компаний Багрия получила почти полмиллиарда гривен из госбюджета — больше, чем любой другой игрок рынка. А в 2024 только одна «Диатом» получила контрактов на 1,6 млрд грн.

Скандал за скандалом сопровождает его карьеру. Журналисты, антикоррупционеры, активисты десятилетиями фиксируют махинации с просроченными лекарствами, заговоры на тендерах, снабжение сомнительных препаратов в больнице. Один из громких кейсов — импорт наркотических анальгетиков латвийского производства «Калцекс», которые месяцами лежали на складах без соблюдения температурного режима, но потом попали в обращение. К тому же «Калцекс» — дочерняя структура латвийского концерна «Гриндекс», который, несмотря на войну, продолжает работать на рынке России.

Другой пример – препарат «Дельтиба» для лечения туберкулеза. Поставляется компанией «Р-Фарм», связываемой с российским олигархом Алексеем Репиком. Препарат регистрировали в Украине с формальной страной-производителем «Германия», но вся логистика – из России. Даже после 24 февраля эти схемы не остановились.

Но фармацевтика – не единственная арена Багрия. Через компанию «Клиар Энерджи» он активно осваивает рынок зеленой энергетики – биогазовые станции, тендеры без конкуренции, полигоны ТБО. И здесь тоже не обошлось без политических связей: среди партнеров фигурирует родственник влиятельного Игоря Кривецкого («Пупса»).

COVID-19 стал еще одним джекпотом: компания «Диатом» получила эксклюзивный доступ к поставкам вакцин и превратилась в посредника между производителем и государством. Закупки проходили из-за закрытых процедур, альтернативные компании отсекались судами.

Несмотря на многочисленные уголовные дела, Петр Багрий остается неприкосновенным. Никакого приговора, никакой реальной ответственности. Наоборот — тендеры выигрываются, обороты растут, а простые украинцы и дальше платят за лекарства втрое дороже.

Это не просто бизнес. Это хроника системной болезни, которая разъедает медицинскую сферу Украины изнутри.

И пока эти «фармацевтические короли» остаются безнаказанными, миллиарды гривен бюджета будут и дальше работать на их выгоду вместо здоровья пациентов.