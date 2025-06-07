Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подверг критике центральные власти из-за угрозы срыва водоснабжения в прифронтовых районах региона. По его словам, такой сценарий стал возможным из-за долгов большого водоканала. В то же время сам Лукашук еще недавно сам принимал это предприятие на баланс области и обещал его "поднять" компанию-банкрота, пишет obozrevatel.com .



Об этом сообщают Українські новини.

Пост с критикой Лукашук опубликовал на своей странице в Facebook . Речь идет о стратегическом предприятии "Днепро-Западный Донбасс" ("ДЗД"), которое снабжает водой жителей Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области.

Как обращают внимание журналисты , год назад сам Лукашук же требовал от Кабинета министров перевести на областной баланс это предприятие со всеми его долгами, чтобы вроде бы возобновить его деятельность. Теперь в своем сообщении в соцсети Лукашук обвинил Министерство финансов Украины в отказе предоставить средства на покрытие почти 700 млн грн





Публикация от 05.06.2025 (скриншот)



Как указывает письмо Минфина в ответ на депутатское обращение по ситуации на "ДЗИ", Лукашук действительно требовал раньше передать этот водоканал ему на баланс. А в присоединенных документах указывал, что планирует финансировать долговые обязательства из областного бюджета.











Теперь глава Днепропетровского облсовета заявил: "Мы не можем компенсировать разницу в тарифах государственному предприятию. Формально, согласно Бюджетному кодексу Украины, облсовет действительно не может финансировать государственные предприятия. Однако в условиях полномасштабной войны, как сообщают источники одной из местных администраций, разницу в тарифах принято компенсировать именно на уровне местных бюджетов".

Такая практика позволяет обезопасить общества от возможных проблем, связанных с деятельностью стратегических коммунальных предприятий. Более того, в 2022 году Минфин официально подтвердил, что местные бюджеты могут возмещать разницу в тарифах через специальные программы с оформлением по КПКИК 6071. Такие прецеденты уже были:

2023 небольшой Ренийский горсовет, что в Одесской области, например, принял программу компенсации разницы в тарифах на водоснабжение и водоотвод на 2023-2025 годы, предусмотрев на это около 10 млн грн из своего бюджета.

За год до войны депутаты Кировоградского облсовета рекомендовали предусмотреть средства из областного и территориального бюджетов на компенсацию тарифной разницы на воду – именно для того, чтобы обезопасить водоканалы региона от накопления долгов.

Однако Лукашук, вероятно, уже не планирует предоставлять субвенции и создавать специальные программы, перекладывая всю ответственность на центральные власти, у которых и просил передать водоканал на баланс области, утверждает издание. "Минфин своими отписками не захотел обеспечить водоснабжение прифронтовых территорий", – написал, в частности, Лукашук, добавив, что в случае остановки предприятия "люди будут четко знать, кто ответственен".

Упомянутая им "отписка Минфина" – это официальная позиция ведомства. Именно в этом документе и указано, что глава обладминистрации просил перевод "ДЗД" на баланс области и собирался покрывать долги предприятия за счет областной общины.

Решение о передаче водоканала принял Кабинет Министров еще весной 2024 года. Однако в начале лета 2025-го Лукашук внезапно заявил, что не хочет принимать на баланс общества предприятие с такой кредиторской задолженностью. То есть, по плану Лукашука, вероятно, компания должна оставаться на балансе области, а вот ее долги должно покрыть государство.

Obozrevatel.com отмечает, что в официальной позиции Минфина указано следующее: "Распоряжение принято на основании согласованных предложений Днепропетровской областной государственной администрации и Днепропетровского областного совета в соответствии с требованиями закона". И нынешнее заявление Лукашука противоречит этому факту.

В апреле 2024 года Лукашук и сам делился новостью о передаче водоканала "Днепро-Западный Донбасс" из государственной собственности в сферу управления Днепропетровского областного совета. Тогда председатель облсовета выражал оптимизм по поводу перспектив предприятия не только в части долгов, но и в части модернизации.

Пост в официальном верифицированном телеграмм-канале Николая Лукашука от 02.04.2024

Публикация Лукашука вызвала вопрос и у рядовых пользователей соцсетей, которые могут и не знать, что глава облсовета на самом деле был согласен взять проблемное предприятие под свою опеку:





"Где была власть, когда предприятие накапливало долги? Руководители уже сидят?" – спросил, например, комментатор Владимир Буга. Николай Лукашук ответил: "Работала временная депутатская комиссия. Отчет заслушан и утвержден".







Комментарии под постом Николая Лукашука от 05.06.2025

"Днепро-Западный Донбасс" действительно далеко не вчера оказался на грани банкротства, и его долги – это не следствие войны. К слову, по информации самого облсовета, в начале каденции Лукашука долги "ДЗД" были чуть ли не в пять меньше, чем по состоянию на июнь-2025.

Ранее заявления Лукашука в соцсетях уже привлекали медиа. К примеру, в начале 2025 года глава областного совета переживал из-за возможной экономической изоляции общества. А в конце мая того же года фиксировалось распространение в связывающих с самим Лукашуком медиа дестабилизационных сообщений о фронтовой ситуации в области на фоне приближения вражеских войск, утверждает obozrevatel.com.

"Похоже, Николай Лукашук демонстрирует поведение "политика-оборотня": вместо тяжелой системной работы, последовательности действий и ответственности за них он предпочитает устраивать публичные скандалы с центральной властью. Проблема водоснабжения в области - это действительно критически важный вопрос, но решать его надо не громкими заявлениями в соцсетях, а не обещать, а не обещать. которые не знаешь как выполнить, и получать на баланс общества проблемы, которые непонятно, как решать», - пишет издание.



