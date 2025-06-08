На этот раз в центре внимания – высокие чиновники Одесщины Сергей Мунтян и его супруга-судья Любовь Калиниченко, чье состояние удивительным образом растет во время войны.

Коррупционный скандал гремит в Одессе: руководитель Территориального управления Бюро экономической безопасности Сергей Мунтян и его супруга-судья Любовь Калиниченко, по данным расследователей, скрывают свое состояние за хитроумными схемами с "подарками". Люксовые авто, элитная недвижимость, подозрительные связи с коррупционерами и даже причастность к "зерновым" схемам – масштабное расследование проекта 190 – Антимошенническая платформа .





"Подарочные" схемы: как руководитель БЭБ и судья "обогащаются" во время войны

Расследование проекта "190" выявило впечатляющие факты по имущественному положению руководителя Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области Сергея Мунтяна и его супруги Любови Калиниченко, занимающей должность судьи в Киевском районном суде Одессы. Кажется, супруги нашли выгодный способ "обогащаться" - получая в подарок от родственников люксовые автомобили и недвижимое имущество.





Это, к сожалению, довольно распространенная схема среди украинских чиновников и судей: сначала имущество якобы оформляется на родственников, а затем возвращается владельцу уже как подарок. Так, в прошлом году родной брат Сергея Мунтяна "подарил" ему элитный джип TOYOTA LAND CRUISER 200 стоимостью 1,7 млн. гривен. А уже через полгода Мунтян "передарил" этот дорогостоящий автомобиль своей жене-судье. Настоящая семейная идиллия, не правда ли?





вероятно, руководитель Территориального управления Бюро экономической безопасности Сергей Мунтян

Недвижимости у супругов "не много" – земельный участок и дачный дом в Одессе, оформленные на Любовь Калиниченко. Это имущество она также получила в подарок от своих родственниц и, что интересно, – частями. В 2018 году мать и сестра Калиниченко подарили ей половину земельного участка и половину дома. В 2021 году мать судьи "подарила" дочери еще по половине указанных объектов недвижимости, и жена Мунтяна стала единоличной владелицей. При этом Калиниченко, по данным расследователей, критично занижает стоимость земли, а цену дома не указывает вообще.





Судья Любовь Калиниченко – жена Сергея Мунтяна

"Неуловимый" руководитель БЭБ: почему Сергей Мунтян прячется от общества?

Еще один странный факт, на который обратили внимание журналисты: в сети практически нет фотографий Сергея Мунтяна, а его страница в Facebook оказалась закрытой. Это создает впечатление, что руководитель одесского БЭБ пытается спрятаться от общества и избежать лишнего внимания. Но что он так тщательно скрывает?

Расследование выявило, что в 2023 году СМИ уже писали о "дружеских отношениях" Мунтяна с одиозным бывшим начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым, обвиняемым в коррупции и уклонении от военной службы. Более того, СМИ предполагали, что Борисов после разоблачения не сбежал из Украины, потому что рассчитывал именно на помощь Мунтяна во избежание наказания.

Интересно, что некоторые ресурсы, распространившие эту информацию, впоследствии удалили материалы о связях Мунтяна и Борисова.





"Суддовская династия": подозрительные связи с семьей Аблова

"Семейные связи" супругов Мунтяна и Калиниченко продолжаются. Расследователи обнаружили, что супруга Сергея Мунтяна, судья Любовь Калиниченко, имеет близкие отношения с другой одиозной судьей – Юлией Абловой. Семья Абловых, как известно, неоднократно была подмечена в громких коррупционных схемах с дорогим имуществом.

Муж Юлии Абловой – судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Евгений Аблов – сам обвиняемый в создании преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей и злоупотреблению влиянием. Его дело сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Именно Евгений Аблов в свое время подписал постановление, фактически давшее основание для разгона активистов Майдана. Также он признал законной скандальную схему закупки так называемых рюкзаков Авакова, что помогло сыну эксминистра внутренних дел избежать наказания. Кроме того, именно этот судья восстановил в должности люстрированного прокурора Назара Константинова, который благодаря этому решению в 2024 году был назначен руководителем территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве. О коррупционных сделках с имуществом самого Константинова журналисты уже рассказывали раньше.

"Зерновая" схема: 10 миллиардов из бюджета – и никакого наказания?

Наиболее возмутителен тот факт, что с 2024 года Сергея Мунтяна и Любовь Калиниченко подозревают в причастности к масштабной коррупционной "зерновой" схеме, действующей в Одесской области. По данным расследователей, к этому сговору также привлечены руководитель Одесской таможни Юрий Чердницев и другие должностные лица таможенных и налоговых органов.

Суть схемы состоит в том, что именно эти лица, казалось бы, "открыли для зернотрейдеров путь к нелегальному экспорту зерна". В результате, по оценкам, в государственный бюджет Украины не поступило более 10 миллиардов гривен. Это колоссальная сумма, которая могла бы быть использована для нужд армии или восстановления страны.

В 2024 году Государственное бюро расследований (ДБР) даже приходило с обысками в офис Территориального управления БЭБ в Одесской области, а также по адресам проживания Мунтяна и его заместителей – Дениса Флорова и Олега Першина. Однако, несмотря на эти действия правоохранителей, реального продолжения дело по зерновым схемам до сих пор не получило.

Журналисты и общественность призывают антикоррупционные органы Украины, наконец, обратить серьезное внимание на финансовые и имущественные махинации семьи Мунтяна и Калиниченко, а также тщательно расследовать их связи с лицами, обоснованно подозреваемыми в коррупции. Ведь в условиях войны каждая потерянная гривна – это шаг назад от победы, а каждый факт безнаказанности – это удар по доверию к государству.





