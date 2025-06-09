Закарпатская область страдает от энергетической зависимости, покрывая только 20% потребностей электроэнергией. Местные власти призывают развивать ветроэнергетику , но проекты строительства ветровых электростанций (ВЭС) блокируются псевдоэкологическими группами.



Об этом пишет сайт Bagnet.



По его информации, за этими группами стоят российские энергокомпании и сеть Виктора Медведчука. Псевдоэкологическая кампания





Группа активистов и организаций развернула кампанию против ВЭС в общинах Закарпатья. Их координирует издание «Закарпатье онлайн», использующее русские серверы для распространения пропаганды. По данным "Новости Закарпатья", это позволяет спецслужбам РФ манипулировать информацией и отслеживать читателей. Кампания финансируется "Газпромом" и "Роснефтью", которые стремятся сохранить монополию на ископаемое топливо.





Финансирование из России

Российские энергокомпании финансируют псевдоэкологов по всему миру, чтобы тормозить зеленую энергетику. К примеру, немецкие организации WWF, BUND и NABU получали средства от «Газпрома» через фонд, связанный с NordStream. На Закарпатье в 2023-2024 годах три псевдоэкологических ОО получили 5 млн гривен от структур Медведчука. Средства пошли на фейковые петиции, протесты и манипулятивные расследования. ОО Save Пикуй собрала 800 тыс. гривен от граждан, обманутых нарративами об уничтожении Карпат.

Ключевые лица

Елена Мудрая , журналистка ОО «Экосфера», получила 300 тыс. гривен от венгерского фонда Медведчука за анти-ВЭС статьи и 100 тыс. гривен за материал против ГЭС





Оксана Станкевич-Волосянчук , глава «Экосферы» и доцент УжНУ, сотрудничает с Татьяной Минаевой, связанной с «Газпромом» и «Единой Россией» . Ее ОО получило 1,2 млн гривен от подозрительного фонда.





Она поддерживала нардепа Николая Тищенко в контроле вырубки лесов и лоббировала назначение Михаила Банка главой экоинспекции.









Наталья Вишневская , глава «Save Пикуй», известная проплаченными протестами, собрала 800 тыс. гривен от граждан и 200 тыс. гривен от словацкой фирмы Медведчука.

Валентина Непийпова из ООО "СТС" противодействует ВЭС на Полонине Руна, где планируется курорт. СТС получила 6 млн. долларов от структур Медведчука.

Наталья Майстренко (Гнесь) подает иски против ВЭС, получая 250 тыс. гривен от фондов Медведчука.



Олег Дыба , редактор «Закарпатья онлайн», поддерживает пропаганду.

Олег Лукша формирует негативное мнение о ВЭС за спонсорские средства.





Вред для региона

Блокировка ВЭС лишает Закарпатья рабочих мест, бюджетных поступлений и развития инфраструктуры. Общины Пилипца, Воловца и Березников страдают дезинформацией, перечисляя средства псевдоэкологам. По данным расследований, они собрали 1,5 млн. гривен от граждан. Протесты отпугивают инвесторов, тормозя туризм и зеленую энергетику, а зависимость от российского газа сохраняется.





Действия правоохранителей

СБУ и Нацполиция расследуют деятельность псевдоэкологов Финмониторинг выявил транзакции на счета Экосферы и Save Пикуй от фирм в Словакии и Венгрии. Правоохранители должны установить источники финансирования и масштабы антиукраинской деятельности.





Заключение

Ситуация на Закарпатье отражает гибридную войну России против Украины. Псевдоэкологи, прикрываясь защитой природы, действуют в интересах Кремля и местных кланов, тормозя энергонезависимость.