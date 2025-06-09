Пока Руслан Стефанчук не может стать академиком, его команда уже строит свою маленькую империю в высшем образовании.

Каменец-Подольский университет хотят ликвидировать под предлогом реформы, а руководящие должности — раздать проверенным кадрам из прошлого. За этим стоит целый семейный клан, который, похоже, решил, что образование в Украине их наследие.





Как только стих скандал вокруг неудачной попытки председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука стать академиком НАН Украины, как разгорелся новый — на этот раз уже не в кабинетах Академии, а в студенческих аудиториях Каменец-Подольского.

Каменчанам предложили «реформу»: слияние двух университетов в городе. Но вместо логического объединения меньшего вуза в большее, все происходит наоборот — национальный университет имени Ивана Огиенко планируют присоединить к Подольскому государственному университету, который недавно был аграрным институтом.

"Это не реформа, а фактическая ликвидация заведения с более чем столетней историей. И делается это не без участия влиятельных лиц из Хмельницкого", - возмущаются в среде образования Каменца.

Свои люди на своих местах

Ключ к пониманию стоящего по схеме появился 12 марта 2025 года. В это время и.о. ректором Подольского государственного университета стала Алла Ивановская. Не просто педагог - многолетняя соратница Руслана и Николая Стефанчуков по Хмельницкому институту управления и права. Там она работала с ними более 20 лет, а после того, как братья ушли в Верховную Раду, стремительно получила степень доктора юридических наук, звание профессора и должность проректора.

Теперь ее отправили в Каменец - очевидно, не просто так.

"Ее цель - поставить вуз под контроль. Университет имеет землю, имущество, статус. Это лакомый кусок для любого, кто хочет укрепить свои позиции", - комментируют в кулуарах преподаватели.

Каменец не молчит

Городской совет Каменец-Подольского уже высказался категорически против "реформы", а студенты и преподаватели запустили петицию в Кабмин с требованием сохранить название университета и его национальный статус. Через три недели документ поддержали уже более 6 тысяч украинцев.

"Этот университет — не просто заведение. Это — духовный центр города, основанный еще гетманом Скоропадским. Здесь — корни украинского научного образования. И его нельзя уничтожить ради политических интересов", — говорят педагоги.

Поддержать петицию можно по этой ссылке .

Империя Стефанчуков: не только Каменец

Это не первая образовательная история, где фигурирует клан Стефанчуков.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уже фактически стал "семейным": Руслан Стефанчук – председатель Наблюдательного совета, его жена Марина – сотрудница Университета, брат Николай – народный депутат, а его жена Оксана Музыка-Стефанчук – ученая в том же КНУ. Сын Руслана — студент этого же вуза.





В начале 2025 года в медиа появилась еще одна история: Руслан Стефанчук лоббировал присуждение высшей научной премии Украины имени Бориса Патона своей жене, давя на ректора Владимира Бугрова.

Вопрос к власти

Эти события вызывают вполне логичный вопрос к президенту Зеленскому и его команде:

"Так это вы так боретесь с кумовством? Вот и есть "новые лица" в образовании?!" Если в воюющей стране высшее образование можно раздавать по "своим" - это уже не просто вопрос морали. Это вопрос государственной безопасности и будущего нации.