Когда страна плачет, они празднуют! Чиновники Киевской городской государственной администрации, включая первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, опозорились, устроив громкое празднование своего дня рождения в День траура.

Киевляне шокированы и требуют немедленного увольнения всех причастных – ответная петиция уже набрала необходимое количество голосов.



Праздник на крови: как чиновники КГГА "отметили" День траура





По данным журналистского расследования, в пятницу, 25 апреля, в 15:00, то есть в самый разгар рабочего дня, часть заместителей председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и другие чиновники собрались на территории, принадлежащей общине Киева. Цель встречи была, мягко говоря, возмутительной: празднование дня рождения первого заместителя главы КГГА — Николая Поворозника. И все бы ничего, если бы этот день не был Днем траура — днем, когда вся Украина должна почтить память погибших.





Это не просто небрежность или бестактность, это откровенный плевок в лицо всем тем, кто переживает боль утрат, кто ежедневно молится о мире и победе. К этой "компании" присоединились и другие известные личности:

Вячеслав Непоп (ответственный за восстановление жилья и укрытие)

Валентин Мондриевский (сфера образования)

Алексей Комаров (советник мэра по вопросам ритуальных услуг)

Владимир Репик (департамент финансов)

Дмитрий Загуменный (глава аппарата КГГА)

Дмитрий Науменко (департамент ЖКХ)

Выходит, что люди, отвечающие за жизненно важные сферы столицы – от укрытий до образования, от финансов до ритуальных услуг – вместо того, чтобы работать или хотя бы просто сохранять достоинство в день скорби, решили устроить пир.

Народный гнев: петиция за увольнение набирает голоса

Реакция киевлян не заставила себя ждать. Соответствующая петиция , зарегистрированная на официальном сайте Киевсовета, молниеносно набрала необходимое количество голосов – более 6000. Это красноречивый показатель того, насколько сильно возмущены жители столицы такими действиями своих чиновников. Люди требуют не просто извинений, а увольнения всех причастных к этому позорному "празднику".

Авторы петиции прямо называют этих должностных лиц "отбросами" и фигурантами уголовных дел, ставя под сомнение их пригодность к государственной службе.

Вызов власти: отписки уже не помогут?

Теперь мяч на поле городских властей. Вопрос состоит в том, услышат ли своих избирателей депутаты Киевского городского совета и, главное, отреагируют ли на это власти.

Общество ожидает решительных действий, а не очередных "отписок". Ведь, когда чиновники позволяют себе такое поведение в День траура, это подрывает доверие к власти в целом и вызывает вопрос о том, насколько они действительно озабочены проблемами города и страны. Киевляне ожидают, что слова об "ответственности" будут подкреплены реальными шагами. Это не просто инцидент, это лакмусовая бумажка для проверки нашего общества на ценности и принципы, особенно в такое тяжелое для страны время.





