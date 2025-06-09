Киевляне шокированы и требуют немедленного увольнения всех причастных – ответная петиция уже набрала необходимое количество голосов.
Праздник на крови: как чиновники КГГА "отметили" День траура
По данным журналистского расследования, в пятницу, 25 апреля, в 15:00, то есть в самый разгар рабочего дня, часть заместителей председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и другие чиновники собрались на территории, принадлежащей общине Киева. Цель встречи была, мягко говоря, возмутительной: празднование дня рождения первого заместителя главы КГГА — Николая Поворозника. И все бы ничего, если бы этот день не был Днем траура — днем, когда вся Украина должна почтить память погибших.
Это не просто небрежность или бестактность, это откровенный плевок в лицо всем тем, кто переживает боль утрат, кто ежедневно молится о мире и победе. К этой "компании" присоединились и другие известные личности:
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Вячеслав Непоп (ответственный за восстановление жилья и укрытие)
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Валентин Мондриевский (сфера образования)
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Алексей Комаров (советник мэра по вопросам ритуальных услуг)
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Владимир Репик (департамент финансов)
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Дмитрий Загуменный (глава аппарата КГГА)
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Дмитрий Науменко (департамент ЖКХ)
Выходит, что люди, отвечающие за жизненно важные сферы столицы – от укрытий до образования, от финансов до ритуальных услуг – вместо того, чтобы работать или хотя бы просто сохранять достоинство в день скорби, решили устроить пир.
Народный гнев: петиция за увольнение набирает голоса
Реакция киевлян не заставила себя ждать. Соответствующая петиция , зарегистрированная на официальном сайте Киевсовета, молниеносно набрала необходимое количество голосов – более 6000. Это красноречивый показатель того, насколько сильно возмущены жители столицы такими действиями своих чиновников. Люди требуют не просто извинений, а увольнения всех причастных к этому позорному "празднику".
Авторы петиции прямо называют этих должностных лиц "отбросами" и фигурантами уголовных дел, ставя под сомнение их пригодность к государственной службе.
Вызов власти: отписки уже не помогут?
Теперь мяч на поле городских властей. Вопрос состоит в том, услышат ли своих избирателей депутаты Киевского городского совета и, главное, отреагируют ли на это власти.
Общество ожидает решительных действий, а не очередных "отписок". Ведь, когда чиновники позволяют себе такое поведение в День траура, это подрывает доверие к власти в целом и вызывает вопрос о том, насколько они действительно озабочены проблемами города и страны. Киевляне ожидают, что слова об "ответственности" будут подкреплены реальными шагами. Это не просто инцидент, это лакмусовая бумажка для проверки нашего общества на ценности и принципы, особенно в такое тяжелое для страны время.