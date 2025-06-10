Журналисты Bihus.Info обнаружили ряд должностных лиц, задекларировавших получение льготного ипотечного кредита по государственной программе єОселя.





Несмотря на ее условия, никто из них реально не нуждался в новом жилье, а некоторые вообще получили льготу, уже имея в семье целый ряд дорогих квартир в Киеве. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Государственную программу єОселя запустили в октябре 2022 года. Программа изначально создавалась для того, чтобы дать возможность гражданам, у которых нет собственного жилья, приобрести его в ипотеку под супернизкие проценты. Чтобы принять участие в этом доме, нужно соответствовать нескольким критериям, среди которых основное – или полное отсутствие в собственности жилья или наличие недвижимости небольшой площади, недостаточной для семьи.





ЖК во Львове, в котором жена прокурора приобрела квартиру по селу

Так, к примеру, льготную ипотеку под 3% от страны получила супруга Андрея Носовича, управляющего Калушской окружной прокуратуры. Женщина раньше владела большой 100-метровой квартирой во Франковске и еще большим домом в пригороде – на 350 м². Накануне оформления ипотеки у этих объектов внезапно сменился владелец: дом перешел сыну, а квартиру продали по подозрительно заниженной цене. Уже через несколько месяцев супруга прокурора получила льготный кредит на новую квартиру во Львове.

Право на получение кредита под минимальные 3% этой программы имеет ограниченная категория лиц: военнослужащие по контракту, правоохранители, ученые, педагоги и медики. Леся Носович в течение последних лет получала доход от ФЛП и собственной компании, но в год получения кредита она устроилась медицинским работником в коммунальный Центр первичной медицинской помощи. Интересно, что свою квартиру во Франковске по заниженной стоимости Носович продала дочери руководителя заведения, что может свидетельствовать о том, что женщина получила статус "медицинского работника" не просто так.





ЖК Elyseum в Киеве, в котором квартиру приобрела жена судьи

Второй пример – Игорь Гулейков, судья Верховного Суда. За прошлый год он задекларировал более 3,7 миллионов гривен дохода. Его жена Ирина Гулейкова работает в Музее книги и книгопечатания Украины. И именно ее статус научного работника позволил приобрести двухкомнатную квартиру в столичном ЖК Elyseum под мегальготные 3%. Впрочем, уже через месяц после оформления ипотеки супруга Гулейкова открыла ФЛП, основная деятельность которого - "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". По словам самого Гулейкова, его жена сдает в аренду квартиру, приобретенную по селу, что прямо свидетельствует о том, что жилье по программе, которая задумывалась как социальная, семье явно было не слишком нужно.





Частный дом Игоря Гулейкова в селе Дмитровка

Более того, Ирина Гулейкова оформила ипотеку летом 2024 года, а уже в январе следующего года мать судьи подарила ему земельный участок под Киевом. На нем полным ходом завершалось строительство частного дома. Право собственности Игорь Гулейков оформил уже в следующем месяце.

ЖК Greenville Park, в котором квартиру приобрел Сергей Тюленев - директор ННЦ ИСЭ

Сергей Тюленев занимает должность директора харьковского Института судебных экспертиз имени Бокариуса с 2023 года. В прошлом году он решил приобрести через квартиру на 65 м² в дорогом киевском ЖК Greenville Park. Несмотря на то, что другого жилья у Тюленева нет, целым рядом квартир в Киеве владеет его экс-супруга. Это и трехкомнатная на 120 м² в ЖК Русановская Гавань и, например, еще две квартиры в элитном ЖК Park Avenue VIP, купленные в 2018 и 2019 годах. Сейчас последние могут стоить ориентировочно около полумиллиона долларов.

Несмотря на развод, директор харьковского Института продолжает декларировать женщину уже как "лицо, с которым совместно проживает, но не состоит в браке". И указывает, что именно она одолжила ему 2 миллиона гривен якобы для первого взноса при покупке квартиры по селу. Ранее журналисты неоднократно встречали подобные кейсы при фиктивных разводах чиновников.

Журналисты Bihus.Info обратили внимание на этих фигурантов, поскольку спрос на программу єОселя стремительно растет. Вместе с ним растут и очереди в банках — люди, действительно нуждающиеся в жилье и имеющие полное право на участие в программе, могут месяцами ждать финансирования. Между тем, льготные кредиты нередко получают те, для кого эта помощь не предназначалась.

В то же время в Укрфинжилище обсуждают возможные изменения в условиях программы єОселя. В частности, речь идет об ограничении дохода заемщика, а также уменьшении квадратуры жилья, на которое можно получить кредит.