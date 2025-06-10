Нашу жизнь трудно представить без соцсетей: там мы общаемся, узнаем о жизни друзей и известных людей, покупаем вещи, а некоторые даже зарабатывает и чаще всего - на нас.

Кто такие инфоциганы и почему они опасны

Термин «инфоциганы» появился относительно недавно и обозначает людей, которые зарабатывают, распространяя ложную информацию в социальных сетях. Как правило «инфоциганы» формируют у себя на социальных страницах группы людей через которых распространяют ложную информацию. Если кто-то пытается задавать неудобные вопросы, их блокируют и стирают сообщения. В настоящее время много таких «инфоциганов» пытаются использовать псевдоволонтерство для собственного обогащения.

Как инфоциганка и псевдоволонтер Ольга Миколюк обманывает людей

Во время войны многие люди перечисляют средства для сборов благотворительных фондов с надеждой на победу, но как ни прискорбно фактически их средства поступают для личного обогащения организаторов таких сборов. Это подтверждается данными статистики, согласно которой более 80% обращений в киберполицию касается именно мошенничества, среди которого все большая «доля» принадлежит псевдоволонтерам.

Одна из таких псевдоволонтеров Ольга Миколюк - человек, осужденный за подделку документов, но активный учасник социальных сетей, где активно собирает деньги, позиционируя себя как волонтера. Как уже упоминалось в статьях СМИ ее схема волонтерства выглядела удивительно просто: в одной из социальных сетей на ее странице «развернулась» информация об объявлении сбора средств для ВСУ на свои банковские карты - 5168752100696379 (ПриватБанк) и 5375411220325695 (МоноБанк) - без реального публичного отчета. Миколюк никогда не говорила об объемах собранных средств и их использовании. Также она не заморачивалась и постами о благодарности от одаренных, что уже должно было посеять недоверие из-за отсутствия прозрачности и честности.

Создание семейного благотворительного фонда ради собственного обогащения мошенницы Миколюк

Следующим шагом стало создание семейной структуры - «Благотворительного фонда „Тактик Клин“. Учредителем указанной структуры стал ее муж Константин Егоров, которого она не афишировала вплоть до весны текущего года, скрывая информацию о своем семейном положении и продолжая создавать в социальных сетях образ вдовы, то есть манипулируя чувствами подписчиков для получения поддержки от доверчивых граждан.

К созданию благотворительного фонда вдохновили посты мошенницы Миколюк в социальных сетях, где она описывала механизм работы благотворительных фондов.

В подтверждение этих слов журналисты нашли посты самой Миколюк в социальных сетях, где она со знанием дела и нескрываемой завистью рассказывает механизм работы таких фондов. Прямая цитата Миколюк с ее страницы: фонд «убивает несколько зайцев» одним выстрелом манипулирует своими благими намерениями, закрывает законное основание кому-то из своих мотнуться за границу за дронами, или банально продает это как услугу, пиарится, раздувая свое тщеславие.







Видимо после этого поста и написанных слов всем стало понятно зачем семья Миколюк создала семейный благотворительный фонд «Тактик Клин» и какова ее конечная цель.

Пост раскрывает именно актуальный мотив Миколюк создания семейного благотворительного фонда «Тактик Клин» - и это не помощь армии, а инструмент для будущей легализации доходов и индивидуального пиара под прикрытием благотворительной деятельности, а также создание очередного «хайпа» для манипулирования общественным мнением.

Вы спросите: откуда такие выводы, тогда сами подумайте - зачем создавать фонд, о результатах деятельности которого в обществе с момента создания никто даже не слышал.

Узнавайте, с кем вы общаетесь

Эта одна из многих историй которая еще раз подтверждает попытки лиц с криминальным прошлым в период вооруженной агрессии РФ получить материальные и моральные выгоды под прикрытием патриотической риторики. Создание благотворительного фонда именно Ольгой Миколюк и ее мужем стало эволюцией ее мошеннических схем - от сбора средств на личные карточки до структурированной организации с проявлениями легальности.

В условиях продолжающегося военного конфликта появление таких благотворительных фондов, созданных мошенниками, подобными Миколюк требует особого внимания компетентных государственных органов. На наш взгляд государство должно обеспечить прозрачность создания, функционирования и контроль за использованием средств таких организаций для сохранения доверия к волонтерскому движению и гражданской поддержки оборонных усилий государства.