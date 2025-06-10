После очередной ракетной атаки на украинские города народный депутат Петр Порошенко призвал предоставить ВСУ ракеты большой дальности. Вместе с тем, во время своего президентства он сам ранее блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны.



Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

Так, по словам Гладких, наиболее циничным со стороны Порошенко является требование вооружения и ракет на фоне того, что сам политик во время своего президентства сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины.

«При Порошенко его кум Свинарчук наладил поставки контрабандных запчастей с наценкой в 200–300%. Это был лишь один из ряда оборонных скандалов по уничтожению ВПК, в которых «сивочолый» играл ключевую роль. Порошенко все это покрывал, фактически приглашая Путина напасть на Украину: взрывы на шести (!) военных складах в 2015–2018 годах, когда Украина потеряла более 210 000 тонн боеприпасов – около 40% всех боеприпасов государства. Саботаж Порошенко создания ракетного комплекса «Нептун», который после его каденции начали производить и потопили им крейсер «Москву». Опять же, именно «Ленкузня» Порошенко продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями», - отмечает эксперт.

Валентин Гладких привел сегодняшнее заявление Порошенко, в котором политик написал о слезах детей, недопустимости умиротворения Путина и требовал обеспечить ВСУ ракетами большой дальности. По мнению Гладких, такие высказывания являются «политическим цинизмом, к которому невозможно привыкнуть», потому что дети Порошенко никогда не спускались в метро под обстрелами и не слышали вой сирен, ведь сбежали из Украины.

«Его сыновья – официальные уклонисты, живут в Лондоне, а вся его семья использует нашу страну только для того, чтобы вытягивать из нее деньги. Об умиротворении Путина Порошенко вообще лучше промолчать. Потому что именно он благодарил, пожимал руку и обнимал диктатора, когда тот уже напал на Украину. Именно Петр Алексеевич положил голову государства в пасть тигра, потому что кормил тигра своими конфетами, развивал бизнес в России и активно торговал с этой страной. Именно он согласился на аннексию украинских территорий в обмен на российские деньги», – отмечает эксперт.

Гладких также обращает внимание и на другие проблемы, с которыми столкнулся оборонный комплекс Украины во время каденции Порошенко.

«В 2016 году, когда Порошенко был президентом, должен был быть принят 5-летний план обновления предприятий оборонно-промышленного комплекса и производства современного оружия. Программу Порошенко так и не утвердил, хотя Кабмин одобрил концепцию, а СНБО поставил четкие сроки. Это четкий ответ на сегодняшние требования «сивочолого». Поэтому наиболее уместными со стороны Порошенко были бы пост покаяния и явка с повинной за госпредательство», - резюмирует эксперт.

Как сообщалось, за последний год уровень недоверия украинцев к лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене.