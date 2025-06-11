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Ранее он активно анонсировал инициативы, которые должны якобы снизить цены на лекарства, в частности за счет сотрудничества с крупными производителями, например фармкомпания «Дарница».





Однако ожидаемое снижение цен не произошло. Теперь в профессиональном сообществе все чаще звучит вопрос: «Сергей, а куда же пошли обещанные бонусы? На удешевление лекарства — на развитие собственной аптечной сети, записанной на твоего водителя?». Нардеп Сергей Кузьминых, подозреваемый во взяточничестве , лоббирует законодательные изменения в фармсекторе, которые могут сыграть не в пользу пациентов, а в интересах связанных с ним структур.Однако ожидаемое снижение цен не произошло. Теперь в профессиональном сообществе все чаще звучит вопрос: «Сергей, а куда же пошли обещанные бонусы? На удешевление лекарства — на развитие собственной аптечной сети, записанной на твоего водителя?».

Это не риторика — это прямой вопрос к нардепу, у которого нет профильного образования, но возглавляет подкомитет по вопросам фармации в Комитете по вопросам здоровья нации.

Согласно журналистским расследованиям, сеть аптек, связанная с Кузьминым, оформлена на его личного водителя. В случае принятия нового закона, фактически «зачистившего» рынок от малых аптек, именно такая сеть получит преимущество. Законопроект о так называемой «гармонизации с ЕС» на практике может означать централизацию рынка в пользу избранных игроков.

К этому прилагается скандальное постановление об ограничении маркетинговых договоров — инициатива, которую Кузьминых активно продвигал вместе с фармгигантами Дарница и Интерхим. После кулуарного обсуждения, как говорят источники, прозвучала реплика Глеба Загория: «Сливайте воду, аптечники — все решено».

Совокупность этих фактов вызывает обоснованные сомнения в искренности реформ депутата. Под лозунгами борьбы с «перенасыщением» рынка действительно может крыться элементарное лоббирование личных интересов и перераспределение влияния — не в пользу потребителя, а в интересах фарммонополистов и связанных с ними политиков.