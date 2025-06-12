Приговоренный к 6 годам заключения за взяточничество экс-заммэра Ужгорода Иштван Цап пытается вернуться на влиятельную должность.



Об этом сообщает From-ua.

Козел занимал должность первого заместителя городского головы Ужгорода с 2015-го года. По данным СБУ, он использовал должность для обогащения, требуя взятки за решение земельных вопросов.

В январе 2017 года СБУ разоблачила Цапа на вымогательстве взятки. По данным следствия, он потребовал 45 тысяч гривен от предпринимателя за содействие в приватизации земельного участка. Дело получило огласку благодаря видеодоказательствам, опубликованным журналистом правозащитником Виталием Глаголой и Закарпатской областной прокуратурой. На записи видно, как Козел, вероятно, договаривается о взятке, демонстрируя дерзкую уверенность в собственной безнаказанности. Чтобы видео исчезло из Интернета, Иштван Цап заплатил более 20 000 долларов США хакерам.

В августе 2022 года Ужгородский горрайонный суд приговорил Цапа к 6 годам заключения с конфискацией имущества и запретом занимать должности. Его подельник Олег Общественный получил реальных 5 лет. Козел вместо тюрьмы вышел под залог в 240 тысяч гривен, называя разоблачение его во взяточничестве «политическим заказом».

В течение пятилетнего судебного процесса он неоднократно возвращался на должность, опираясь на поддержку мэра Ужгорода Богдана Андреева, также связываемого с коррупционными скандалами. В 2018-м Цап использовал справки о тяжелой болезни, чтобы затянуть слушания, заставив прокуратуру проводить дополнительные экспертизы.

Несмотря на приговор и незакрытую судимость, Цап имеет амбиции вернуться в кресло заместителя мэра. По информации местных активистов, он поддерживает связи с Богданом Андреевым и местными криминальными кругами, контролирующими земельные ресурсы.

«Цапов пример показывает, как коррупционная система в Ужгороде позволяет таким деятелям избегать наказания. Его возвращение к власти стало бы крушением для города, ведь означало бы продолжение земельных схем и подрыв энергетической безопасности региона. Иштван Цап – это не просто коррупционер, а символ безнаказанности, использующий судебные лазейки и политические связи для собственной выгоды. Общественность, активисты и правоохранители должны объединиться, чтобы остановить Цапа и его покровителей», – говорится в публикации.

Готовится крупное журналистское расследование о связях Цапа с российским уголовным бизнесом и о совместных коррупционных схемах с нардепом Николаем Тищенко.