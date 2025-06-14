В начале июня этого года уманскими и черкасскими медиа прокатилась волна информации о выборе нового руководителя Уманского национального университета.

Так, приказом МОН Украины Владилен Сокирский назначен и.о. ректора на шесть месяцев – до избрания по конкурсу нового ректора университета. Это назначение вызвало неоднозначную реакцию в местных научных кругах, поскольку раньше Сокирская "засветилась" в ряде скандалов нравственного и, вероятно, коррупционного характера.



Об этом пишет издание СтопКор.

Назначение Сокирской состоялось на фоне предполагаемого объединения двух высших учебных заведений города. Так, Уманский национальный университет садоводства и Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины могут стать одним учебным заведением. Соответствующие проекты распоряжения по объединению отдельных вузов находятся на финальной стадии согласования в Кабмине.

В то же время, представители Уманского государственного педагогического университета им. Павла Тычины призывают сохранить учебное заведение. Соответствующую петицию педагоги опубликовали на сайте Кабинета Министров Украины. В ней они выразили и обеспокоенность назначением Сокирской.

"Дополнительная обеспокоенность вызывает назначение на должность и.о. ректора УНУ лица, имеющего конфликтную историю взаимодействия с нашим университетом и возможные связи с политическими структурами, которые уже пытались вмешаться в деятельность УГПУ", – говорится в обращении.

Итак, редакция СтопКора решила разобраться, чем известна новоназначенная временная ректор УНУ и почему против ее назначения выступили как ученые, так и военные.

Начало карьеры: увольнение за вероятное издевательство над детьми?

По непроверенной информации, предоставленной редакции представителями уманского научного сообщества, в 1996-2004 годах Владилена Сокирская работала учителем истории и правоведения Уманской общеобразовательной школы №14 Черкасской области. Как сообщают местные источники, плохо относилась к ученикам, и даже вроде бы были зафиксированы случаи избиения детей. В связи с этим, по данным источников, Сокирская и была уволена с работы.

Впоследствии при поддержке определенных лиц Сокирска начала работать в Уманском педагогическом университете. В "нулевых" ее карьера резко пошла вверх: в 2006 году поступила в аспирантуру университета, а в 2008 году уже досрочно защитила диссертацию.

Проректорские "подвиги": давление на коллег и возможные финансовые махинации

Настоящий подъем, как сообщают источники, Сокирская испытала в 2015 году, когда начала работать в должности проректора во времена ректорства Александра Безлюдного.

По неофициальной информации, предоставленной редакции представителями уманского научного сообщества, на этом посту она постоянно оказывала давление на подчиненных, оскорбляла коллег. Молодые и опытные специалисты якобы были вынуждены увольняться из-за ее действий.

Сотрудники университета рассказывают, что почувствовав свободу действий, Сокирская, похоже, не гнушалась и сомнительными методами заработка. В частности, организовывала массовые стажировки преподавателей за границей за 700 евро, хотя реальная стоимость стажировки была значительно ниже. Такие действия вроде бы неоднократно дискредитировали университет перед международными партнерами.

Примечательно, что именно во время пребывания на этом посту Сокирска построила нарядное имение в Полянецке, о чем свидетельствует ее декларация.

Когда встал вопрос об увольнении Сокирской, как сообщают ученые, на очередном заседании Ученого совета 30 октября 2018 года она выступила перед членами совета в манере, которая осквернила их честь и достоинство, нанесла моральный ущерб академикам, профессорам, доцентам, преподавателям, студентам.

В частности, речь проректора Сокирской содержала следующие заявления:

"против меня развязаны репрессии";

"комиссия была незаконна и я требую адвоката";

"это вы, как в 1937 году, сделали против меня репрессии";

"призываю всех не участвовать в шабаше, не быть участниками преступного сговора";

"я отказываюсь покинуть пост проректора и буду защищаться".

По данным открытых источников, после этого Сокирская подала заявление в суд о признании незаконными приказов о переводе и увольнении, но проиграла (дело 705/4145/15-ц).

Неудачная попытка реванша: только 6,2% поддержки

Известно также, что в 2020 году вместе с Еленой Ярошинской Сокирской баллотировалась на должность ректора Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины. Она стремилась получить реванш, но получила всего 6,2% поддержки коллектива.

В то время Сокирская работала профессором кафедры международных отношений и туризма, заведующая отделом аспирантуры Киевского международного университета, но и там долго не задержалась.

В 2020 году она оспаривала результаты выборов, хотела обвинить студенческий совет в нарушении процедуры избрания студентов для участия в выборах ректора. Позывалась к МОН Украины об обжаловании выборов, но проиграла (судебное дело 580/4554/20).

Научные "достижения": совпадения с чужими работами

Как сообщают представители научных кругов, в статье Сокирской, опубликованной в журнале "Консенсус" в 2024 году, 15% текста совпадают с диссертацией, защищенной другим лицом в 2021 году.

По данным, предоставленным редакции представителями уманского научного сообщества, статья "Британский консенсус": пути и методы трансформации Британской империи", опубликованная в этом же журнале в 2022 году, на 9% совпадает со статьей "Правовая основа государственно-территориального устройства Соглашения Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Интересно, что Сокирская Владилена является главным редактором этого журнала.

Один из военнослужащих обратился к Министру образования Оксену Лесному

"Липовая" работа и угрожающие высказывания

Примечательно также, что до назначения и. ректора Сокирска работала на кафедре всемирной истории, международных отношений и методики обучения историческим дисциплинам Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.

В то же время, как утверждают источники, ни дня не была в упомянутом университете. Однако эта информация официально не подтверждена.

При этом, похоже, Владилена позволяет себе угрожать военным, участникам боевых действий расправами, полицией. В частности, по этому факту один из военнослужащих обратился к министру образования Оксену Лесному.

Риски для образовательной системы

Представители уманского научного сообщества выражают обеспокоенность тем, что назначение такого и.о. ректора с сомнительным опытом управленческой деятельности подвергает сомнению эффективность оптимизации сети университетов в Умани.

Как сообщают сотрудники УНУ, назначение на должность и. ректора лица, имеющего конфликтную историю взаимодействия с Уманским государственным педагогическим университетом и возможные связи с политическими структурами, вызывает дополнительную обеспокоенность.

По данным ученых, существуют риски повторения попытки уничтожения Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины, которую непорядочные и амбициозные лица не смогли осуществить в 2020 году с целью банкротства, закрытия и перевода в частную собственность.