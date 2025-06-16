Сотрудники Национальной полиции задержали работника Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, подозреваемого в деятельности, связанной с детской порнографией, сообщили источники в правоохранительном органе и университете.Об этом пишет сайт Акценты

В пятницу 13 июня на основании решения суда сотрудники Нацполиции провели следственные действия в КНУ Шевченко на рабочем месте работника университета и осуществили осмотр и изъятие носителей информации.

Расследование проводится по части 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины «Умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозку или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта.

КНУ Т.Шевченко, ректором которого является Владимир Бугров, за три последних года стал центром сексуальных скандалов. В 2021 году ректора Бугрова обвинили в интимных отношениях со студентками. Петиция об его увольнении в 2024 году собрала более 25 тысяч подписей и легла на стол Президенту Украины, однако Бугров продолжает возглавлять университет.

В последние годы студенты Киевского национального университета им. Т.Шевченко неоднократно обвиняли Бугрова в том, что он защищает преподавателей , имеющих аморальное сексуальное поведение. В СМИ в прошлом году писали о двух громких скандалах, причиной которых стали жалобы студентов на притязания преподавателя Института биологии и медицины Алексея Савчука к студентке и сексистские высказывания преподавателя Института журналистики Никиты Василенко. Расследование всех инцидентов происходило под бешеным давлением студентов и сопротивлением администрации Бугрова. И только после объявления студентами бойкота и отказа выходить на занятие, повлекшее всеукраинскую огласку, Василенко был уволен.

Ранее СМИ писали, что Бугрова поддерживает председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, поэтому ректор стал непотопляемым.