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Общественность подозревает, что проведение тендеров на закупку систем оповещения в общинах Новониколаевка, Запорожского района, Запорожской обл. (UA-2025-04-17-001150-a), ( UA-2025-06-12-005939-a ), г. Желтые Воды, Каменского района, Днепропетровской обл. (UA-2025-06-10-003889-a) и было установлено, что тендерная документация в данных тендерах подготовлена ​​под заранее определенного победителя, так как приложения 1-2 к тендерной документации в трех тендерах по тексту, где заказчик требует кучу сертификатов – аутентичные, хотя общины находятся.













В результате манипуляций, во время подготовки тендерной документации, всегда можно внести требования к тендерной документации, чтобы сузить круг участников. Одним из таких способов является когда заказчик предусматривает в тендерной документации требования соответствия квалификационным критериям участников и технические, качественные, количественные характеристики предмета закупки. Именно это и сделано в вышеуказанных закупках и требованиях к участникам и оборудованию. Представляется сговор общин с заранее определенным победителем, и такие действия позволяют сузить круг участников и закупить оборудование по завышенным ценам.

В вышеуказанных общинах разработку проектов выполнял ФЛП «Гаврицкий Константин Сергеевич» (3361816059), а оборудование предусмотрено ООО «Бранд Мастер» по завышенным ценам. Это не трудно увидеть, если сравнить отпускную цену ООО «Бранд Мастер» (она публичная) с конечной ценой для заказчика. Разница составит 120%, «договорняк», как мы видим, имеет место.

Также журналисты и общественность изучили требования к тендерной документации и установили, что такое большое количество сертификатов, которые прописывает заказчик, не требуется для систем оповещения и никакого отношения не имеют. Но общинам, чтобы сузить круг потенциальных участников, это на руку. Для примера, заказчик требует сертификат соответствия требованиям п. п. 18, 19, 20 Постановления КМУ от 27.09.2017 г. №733. К сведению читателя, в Украине существует более 1600 видов сертификатов, разрешений и производят их частные компании, обычно за оплату.

В Новониколаевке уже по одному из тендеров на сумму 3,8 млн. грн. на закупку систем оповещения определен победитель ООО «Айти Тех Компани» (42223385). Компания связана с ФЛП «Гаврицкий Константин Сергеевич» и с ООО «Бранд Мастер», активно в 2024 году разрабатывавшей проекты на устройство систем оповещения, где во всех проектах предусмотрено оборудование Бранд Мастер, которое не соответствует Постановлению КМУ от 27.09.2017 №733 и Приказа МВД. данное оборудование не интегрируется в территориальные системы оповещения, сервер устроен за пределами областных администраций, сигнал получают из неопределенных каналов и т.п.



Так вот, сузив круг участников в тендере путем требования к участникам разного рода сертификатов, который состоялся в Новониколаевской общине, победителем определено ООО «Айти Тех Компани», компания снизившая цену всего на 5 тыс. грн. (зная заранее о своей победе), а другую компанию, с ценой на 200 тыс. грн. меньше, было отклонено.

Общественность надеется, что руководство общин Новониколаевка и Желтые воды придут в здравый смысл и сделают выводы из предоставленной публичной информации, а другие общины страны примут информацию к сведению в дальнейшей работе.

Государственная аудиторская служба Украины, правоохранительные органы Украины должны неукоснительно стоять на соблюдении действующего законодательства и прекращать преступления, коррупцию и перерасход бюджетных средств.

Люди хотят верить, что районные военные администрации обратят внимание на хищение бюджетных средств общинами Новониколаевка и Желтые Воды в сговоре коммерческими структурами бюджетных средств.





