Об этом пишет политолог и публицист Владимир Цыбулько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его колонку на Цензор.НЕТ .

"По состоянию на сегодняшний день в конкурсе на директора БЭБ так и не был опубликован обязательный протокол утверждения результатов этапа практических задач, который состоялся 13 мая 2025 года. В соответствии с пунктом 5.15 Регламента комиссии, все решения должны быть обнародованы на сайте Кабинета Министров Украины не позднее чем через два рабочих дня после их официального подписания. нежелание фиксировать решение официально", - отметил он.

При этом одним из наиболее тревожных признаков он называет полное самоустранение конкурсной комиссии от ключевой функции - непосредственной оценки практических задач кандидатов.

"Этот этап является критическим, ведь позволяет проверить способность кандидатов анализировать, принимать обоснованные решения, демонстрировать управленческое мышление и правовую осведомленность. Однако, как стало известно, саму проверку конкурсная комиссия делегировала неизвестным экспертам. Кто эти эксперты? Какие у них были полномочия, профессиональный уровень, имели ли они конфликты?" назначения или основания участия в процедуре нет. Этот факт нарушает как принципы прозрачности, закрепленные в ст. 3 Закона Украины "О Бюро экономической безопасности", так и базовые принципы добропорядочного управления. Еще один фундаментальный недостаток, по его словам, это полное отсутствие единых критериев оценки ответов кандидатов. Как выяснилось, даже за идентичные ответы разные кандидаты получали принципиально разные оценки. "За противоположные позиции - одинаковые баллы. В открытом доступе нет ни ориентировочных правильных решений, ни расшифровки логики выставления баллов. Это создает впечатление хаоса, а в худшем случае - предвзятости", - подчеркнул эксперт.