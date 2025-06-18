В Виннице разразился образовательный скандал. Харьковский национальный университет внутренних дел, которого из-за войны три года назад приютила Винница, теперь отобрал общежитие и учебный корпус у Винницкого национального аграрного университета.

Об этом пишет сайт 20 минут.





Руководство аграрного университета обнародовало в соцсетях письмо к коллегам с требованием освободить арендованные помещения и компенсировать нанесенный государственному имуществу ущерб. Более того, винницкие аграрии говорят о «рейдерском захвате».









«Коллектив ВНАУ сообщает! Рейдерский захват — не допустим», — отмечают в университете. Ректор аграрного университета Виктор Мазур обратился к ректору ведомственного вуза Валерию Сокуренко с письмом «по нарушениям использования арендованного имущества и помещений». Полный текст с перечнем нарушений и претензий немалый и размещен в соцсетях .

В документах отмечается, что управление северного офиса Госаудитслужбы в Винницкой области и региональное отделение ФГИ выявили недостачу переданного от ВНАУ в ХНУВД имущества на 700 тыс. грн.

Напомним, три года назад между университетами подписали договор об аренде, по которому ВНАУ передавал ставшим вынужденными переселенцами харьковчанам учебный корпус №3, общежитие №3 и двухэтажную столовую.

Теперь в ВНАУ говорят о «циничной бесчеловечной неблагодарности» со стороны арендаторов. Также в аграрном университете говорят о самовольной перепланировке помещений, нанесенном ущербе имуществу и тому подобное. И напоминают, что 1 июня 2025 года истек срок договора о безвозмездном пользовании помещений завершился, а выселяться «гости» не желают.



— В 2022 году мы приняли к себе Харьковский университет как родных, дали все условия, — говорит председатель первичной профсоюзной организации студентов ВНАУ Богдан Лупина. — Но договор, длившийся три года, истек 1 июня этого года. Долгое время наши студенты страдают из-за того, что уменьшился аудиторный фонд наших помещений. Также вспоминаем большую, комфортную столовую более 400 мест, теперь она нам не принадлежит. В нашем спортивном зале студенты не могут заниматься, они тренируются на улице.





Как отмечают в вузе, в третьем корпусе общежития ВНАУ до арендаторов проживало более 300 студентов ВНАУ. В 2022 году, когда началась великая война, они разъехались по домам. Когда вернулись, вынуждены были быстро переезжать, потому что здесь будут жить курсанты Харьковского вуза. Тогда будущие аграрии начали искать квартиры по Виннице и тесниться по четверо-пятеро в общежитии.

Известно, что Харьковскому национальному университету внутренних дел предлагали альтернативные местоположения. Но они отказались от предложений.