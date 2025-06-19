КЗ Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут Львовского областного совета 9 июня по результатам тендера заказал ООО Инвестиционная компания Укрбудсервис укрытие на 57,95 млн грн. Об этом сообщается в "Прозорро".



Наши деньги.



В этом году должно быть построено укрытие общей площадью 979,6 кв. м на 313 человек, устроить инженерные сети – электроснабжение, водоснабжение и канализации, вентиляции, системы отопления на конвекторах, а также выполнить внутреннюю и внешнюю отделку и благоустройство.

Проект реализуют с конца 2024 года. Проект выполнила ФЛП Лепская Галина Романовна, а экспертный отчет выдало ООО «Ремстройконсалтинг». Первый тендер на 40,99 млн грн также выиграла "Инвестиционная компания Укрбудсервис". По этому договору выполнили работ на 3,25 млн грн, а затем в апреле 2025 года его разорвали из-за необходимости корректировки проектной документации. После корректировки сметная стоимость проекта возросла до 77,25 млн. грн.

Закупку проводят в рамках реализации инициативы Ukraine Facility согласно Рамочному соглашению между Украиной и Евросоюзом. Договорная цена жесткая и не включает средств на риски и инфляцию. Расчетная зарплата для строителя разряда 3,8 при среднемесячной продолжительности рабочего времени 171,5 часа в тендерном предложении фирмы составляла 18 570 грн.

Смета содержит ряд позиций, цены по которым отличаются от рыночных в разы.

К примеру, кондиционеры Ardesto ARD-E18-R32 вписали по 367 616 грн/шт. По данным сервиса сравнения цен Hotline, они стоят в пределах 16 915-22 999 грн/шт. В частности, интернет-магазин «Лето» продает такую ​​модель по 21 999 грн/шт, «Ardesto» и «Цитрус» по 22 999 грн/шт, что в пятнадцать раз дешевле.

Декоративную штукатурку американку Dops Art spray заложили по 282 грн/кг. Но фирма «АпельсинБуд» продает такую ​​по 24,51 грн/кг, «Все для строительства» – по 15,75 грн/кг, «Эпицентр» во Львове – по 27 грн/кг, львовский «Сentur» – по 30 грн/кг, что в десять раз ниже.

Кроме того, наклонный подъемник для маломобильных групп населения FIL150-4 из нержавеющей стали вписали по 510 000 грн./шт. грн/шт, что вдвое дешевле.

На основные стройматериалы завышение цен меньше. Горячекатаную арматурную сталь А-III периодического профиля диаметром 16-18 мм вписали в смету по 46 551 грн/т ( здесь и далее цены и суммы указаны по НДС). Фирма «Метинвест СМЦ» во Львове продает такую ​​по 33 950 грн/т, «Ironworld» – по 34 160 грн/т, ТБК «Агат» – 33 850 грн/т. а «МД Истейт» – по 33 160 грн/т, что на 35-40% дешевле.

Бетон В25 М350 вписали по 3720 грн/куб. м. Львовский Don Beton продает его по 3 420 грн/куб. м, «Бетон 24» – от 3 180 грн/куб. м, а «Бетон трейдинг» – от 3 045 грн/куб. м, что на 9-20% дешевле.

Эпоксидно-диановую смолу марки ЭД-20 вписали по 410 грн/кг. «Лекс ритейл» продает такую ​​по 270-360 грн/кг в зависимости от фасовки, «Химолимп» – по 265-355 грн/кг, «ФарбМастер» – по 284 грн/кг, а «Лактехпром» – по 290-5%.

Следовательно, только на упомянутых позициях вероятная переплата может превышать 4 млн. грн.

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Участники должны подтвердить наличие по меньшей мере двух автокранов, экскаваторов и грузовых самосвалов, а также по одному бульдозеру, трактору и автогрейдеру. Также требовались инженерно-технические работники с дипломами, знаниями по охране труда и специалист по сварке полимерных труб по европейскому стандарту ДСТУ EN 13067.

Также требовалось по меньшей мере два аналогичных договора и чистый доход не менее 50% ожидаемой суммы.

Анонимные участники жаловались на дискриминацию, некоторые требования заказчик удовлетворил, но не все. В частности, участники просили исключить требование об обязательном наличии работника с удостоверением именно по ДСТУ EN 13067, но заказчик отказался изменять требование. Еще один вопрос касался гарантийного листа на полиэтиленовые трубы именно от производителя или его представителя. Участники указывали, что требование противоречит законодательству и практике АМКУ, ведь есть другие документы, которые могут подтвердить наличие товара. Однако заказчик оставил требование по-прежнему. Также участники тщетно критиковали чрезмерные требования к технике.

Львовская "Инвестиционная компания Укрбудсервис" зарегистрирована в 2016 году. Владеют фирмой Марта Довгань и Остап Мотько, а директором Наталья Петричко.

По данным «NGL.media», Наталья Петричко является матерью Марты Довгань, а сама Марта Довгань выступала танцовщицей в Китае и сотрудничала с певицей Ириной Федышин. Остап Мотько - сын Юрия Мотько, бизнес-партнера экс-депутата Брюховичского поселкового совета от ВО «Свобода» Андрея Дроздовского.

С 2017 года фирма получила подряды на 520,04 млн грн.