Парадоксально, но в то же время страна продолжает терять десятки миллиардов на коррупционных схемах, которые, казалось бы, можно было бы остановить. По оценкам экспертов, только нелегальный табачный рынок "стоит" государству более 24 миллиардов гривен ежегодно. Добавьте сюда теневой игорный бизнес, нелегальную логистику и другие злоупотребления – и станет ясно, что потенциальные источники поступлений в бюджет просто улетучиваются.





Как пишет сайт Українські новини , политолог Юрий Подорожный подчеркивает, что именно поэтому Бюро экономической безопасности (БЭБ) должно стать ударной силой в борьбе с теневой экономикой. Но станет ли? По мнению Подорожного, этот вопрос напрямую зависит от того, кто возглавит этот ключевой институт.

Конкурс на голову БЭБ: "Тихий план Б" и удивительные маневры в кабинетах

За кулисами конкурса на должность главы БЭБ разворачивается настоящая драма. Несмотря на громкий пиар некоторых кандидатов, таких как Александр Скомаров, чья кандидатура активно продвигается, особое внимание, как отмечает Юрий Подорожный, привлекает другой фигурант Александр Цивинский. Его называют "тихим планом Б", о нем говорят мало, и, похоже, это неспроста.

"Чем меньше о кандидате говорят публично, тем больше стоит присмотреться к его бекграунду, – отмечает политолог. – И в случае с Цивинским есть детали, которые давно обсуждаются в профессиональных кругах, но остаются без внимания широкой общественности".







Темное прошлое: Дело "рюкзаков Авакова" и вербовка в НАБУ - мнение Подорожного

"Один из самых тревожных эпизодов в карьере Александра Цивинского касается 2017 года, - акцентирует Юрий Подорожный. - По документированной информации, которая циркулирует среди правоохранителей, именно тогда Цивинский, будучи на руководящей позиции в НАБУ, был завербован Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции". Завербование, по этим данным, осуществлял тогдашний заместитель председателя ДВБ Нацполиции, возглавляющий сейчас Департамент стратегических расследований и, как утверждают источники, тесно связан с влиятельными должностными лицами Офиса Президента.

"После вербовки, Цивинский, по приведенным показаниям, якобы выполнял оперативные задания, собирая и передавая информацию о расследованиях НАБУ, – продолжает Подорожный. – Кульминация наступила 31 октября 2017 года во время спецоперации по задержанию сына Авакова, Александра Авакова, по делу так называемых "рюкзаков".

Сомнительные расследования и "синхронность" с Банковой – анализ путешествия

"Кроме этого есть еще несколько эпизодов, которые вызывают вопросы", - добавляет Юрий Подорожный. Публичная поддержка Цивинского со стороны определенных "лояльных к Банковой" телеграмм-каналов, которая затем быстро удаляется, свидетельствует, по его мнению, об определенной "нечистой игре" за кулисами.

"Также, Александр Цивинский возглавлял группу детективов, которая задержала экснардепа Сергея Пашинского по сомнительным обвинениям 10-летней давности, – анализирует Подорожный. – При Пашинском был внесен рекордный залог в 272,5 млн грн, который уплатили предприятия-члены Национальной ассоциации". открытое", – отмечает политолог.

Подорожний также отмечает информацию, что отец Александра Цивинского - Игорь Григорьевич Цивинский, который в 1984 году окончил Львовское военно-политическое училище, долгое время служил и проживал в Мурманске, где получил гражданство и паспорт Российской Федерации. Пока он получает в РФ пенсию как военный пенсионер. "Этот факт лишь усиливает подозрения о возможных связях", – считает политолог.

Будущее БЭБ: будет ли независимость?

"Все эти эпизоды, а также странная "молчаливая осторожность" вокруг кандидатуры Цивинского, усиливают ощущение, что за ним может стоять не совсем та сила, которой его пытаются представить, - заключает Юрий Подорожный. - Не является ли он на самом деле "парашютом" Офиса Президента, который должен сработать в случае, если основная? проиграть эту "игру" на конкурсе.

"Можем ли мы рассчитывать на действительно независимые и политически незаангажированные расследования, если БЭБ возглавит человек с таким бекграундом и связями? – задает вопрос политолог. – Этот вопрос приобретает особую остроту накануне сезона политической гонки в Украине. Общественный контроль за такими конкурсами является жизненно необходимым. миллиарды гривен, которые так нужны стране".