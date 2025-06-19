Общественная организация Фонд DeJure, возглавляемая Михаилом Жернаковым, в 2021-2024 годах получила от доноров более 108 миллионов гривен (более 3 млн долларов США с учетом курса в разные годы). В то же время подробные финансовые отчеты от фонда, который позиционирует себя как один из главных игроков в сфере судебной реформы, отсутствуют в открытом доступе. Информацию о том, что DeJure не обнародует ни статьи расходов, ни договоры с подрядчиками, опубликовало информационное агентство «Информатор».

Сообщают Украинские новости.

«Несмотря на масштабную деятельность, DeJure имеет статус неприбыльной организации и отчитывается по упрощенной процедуре, которая обычно применяется для микропредприятий. Такой подход противоречит принципам прозрачности и может нарушать украинское законодательство, поскольку делает невозможным независимый аудит использования сотен миллионов гривен», - отмечает «Информатор».

По обнародованной информации, значительная часть средств могла поступать в DeJure от иностранных доноров или заинтересованных лиц, влияние которых на украинскую судебную систему может быть деструктивным.

«Информатор» напомнил, что имя руководителя Фонда Михаила Жернакова уже неоднократно фигурировало в публичных скандалах. Его критиковали за поддержку кандидатов с сомнительными научными степенями в состав ВККС и за попытки уклонения от мобилизации.

Сначала Жернаков ссылался на диагноз «плоскостопие», однако этот диагноз не подтвердила военно-врачебная комиссия. Позже он получил бронь как преподаватель частного вуза — Киевской школы экономики. Однако, по данным журналистов, его преподавательская деятельность была фиктивной, и в университете он не появлялся.

По имеющейся у «Информатора» информации, Жернаков также тратил донорские средства для «накручивания» лайков и комментариев в соцсетях под своими постами. Его посты в Фейсбуке активно поддерживали аккаунты, принадлежащие моделям с платформы Onlyfans, где девушки зарабатывают деньги за публикацию эротических фото.

Кроме того, руководитель DeJure свободно выезжает за границу и путешествует по Европе. Его заметили на одном из мероприятий вместе со скандальным членом Общественного совета добропорядочности Мартиной Богуславец, которая, по данным СМИ, заработала на «борьбе с коррупцией» 2 квартиры, не имея на это соответствующих официальных доходов.

Учитывая активное участие DeJure в формировании органов судейского управления и проведении судебной реформы, отсутствие прозрачности в финансах и скандалы вокруг лидера организации вызывают серьезную обеспокоенность.

На данный момент организация публично не комментировала эти обвинения.