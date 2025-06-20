В селе Соломоново на Закарпатье, после вторжения РФ, на территории завода «Еврокар» открыли гуманитарный хаб.

Впоследствии он стал основой для крупной коррупционной и контрабандной операции, организованной совладельцами предприятия . Незаконную деятельность «крышевал» нардеп Николай Тищенко.





Николай Тищенко в суде

Хаб должен был получать грузы из Польши, Словакии и Венгрии – еду, медикаменты, бытовую химию и одежду. Эта помощь должна была быть распределена между военными, переселенцами и больницами. Впрочем, около 40% от объемов были украдены. По данным журналистов, аферу организовали Олег Боярин, Владимир Панов, юрист Марина Яковлева при политическом содействии нардепа Николая Тищенко.

Владимир Панов

Впоследствии активист Сергей Козак разоблачил факт продажи гуманитарных товаров в обычных магазинах Ужгорода. После огласки дело было открыто в НАБУ. «Мы думали, их прижмут, – говорит волонтер Елена. – Но они оказались скользкими, как угри».

Боярин использовал логистические компании для фальсификаций: таможенные документы сознательно занижали объем грузов. Излишки товара оставались на охраняемых вооруженными частных складах. Медикаменты перепаковывали и вводили в аптечные сети как импорт, а одежда после обработки в подпольных цехах продавалась в секонд-хендах Панова.

Олег Боярин

Марина Яковлева создала более 60 фиктивных ФЛП на имена пенсионеров, студентов и бездомных. Из-за них гуманитарка попадала на рынки. Один ФЛП мог «отмывать» до полутора миллионов гривен в месяц. Деньги переводили на оффшорные компании в Белизе и Кипре.

Марина Яковлева

Ежемесячная прибыль от схемы составляла 150–200 млн грн, из которых большинство – 70% – обналичивали для дальнейшего распределения между организаторами.

После политической потери влияния Тищенко, в 2023 году схему «перенастроили» на торговлю контрабандными товарами: горючим, сигаретами, электроникой. Их маскировали под гуманитарные грузы. Прибыли удвоились – до полумиллиарда гривен ежемесячно. Во избежание финансового мониторинга средства конвертировали в криптовалюту.

В августе 2023-го на складе завода произошел пожар, уничтоживший важные документы. Давление на активистов усилилось – кого-то запугивали, кому-то курили авто, другие просто исчезали.