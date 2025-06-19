Об этом пишет портал СтопКор .

Пять лет расследования, десятки миллионов евро ущерба для государства и удивительная избирательность правосудия. Дело АО "Мегабанк" напоминает детективный роман, где главные выгодоприобретатели преступной схемы известны всем, но уголовное преследование почему-то коснулось новых собственников… несуществующей недвижимости. Как "заслуженный экономист" Виктор Субботин остается на свободе и избегает подозрений, а добросовестные инвесторы могут стать "козлами-отпущениями"?





В парадоксах дела Мегабанка и деталях грандиозной схемы со средствами ЕБРР и харьковской недвижимостью разбиралась команда аналитиков СтопКора.

Анатомия финансовой катастрофы Мегабанка и роль Субботина

АО "Мегабанк" (прежнее название - банк "Господин") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" (ныне – АО "Укрэнергомашины") Виктор Субботин (60,89% уставного капитала), ЕБРР – 15%; KfW – 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%.

2 июня 2022 года Нацбанк принял решение отнести Мегабанк в категорию неплатежеспособных, а 21 июля решил ликвидировать банк. Основную деятельность финучреждение сосредоточило на Харьковщине – там расположена "львиная доля (111 из 153) отделений. Поэтому неплатежеспособность Мегабанка особенно сильно почувствовал этот прифронтовый регион, отмечают "Факты".













Этому предшествовало громкое уголовное дело. В ноябре 2019 года правоохранители взялись за расследование производства по управлению АО "Мегабанк".

Главный архитектор и возможный выгодоприобретатель этой финансовой схемы – Виктор Субботин, бывший владелец банка, депутат Харьковского облсовета от "Слуги народа", эксрегионал и гендиректор "Турбоатома" (ныне "Украинские энергетические машины"). Человек с серьезной биографией и послужным списком: заслуженный экономист Украины, лауреат Государственной премии, кавалер ордена "За заслуги", почетный гражданин Харькова и Харьковской области.











Однако за всеми регалиями, вероятно, скрывается сеть из десятков подконтрольных компаний, через которые, по данным следствия, и выводились миллионы из банка.

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, основной акционер обанкротившегося и выведенного с рынка Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний. По состоянию на 2024 год совокупная задолженность по этим кредитным договорам достигала уже более 2,3 млрд. грн.

Что известно из материалов уголовного дела?

Правоохранительные органы Украины расследуют уголовное производство № 42019221430000469 по топменеджменту АО "Мегабанк", включая его бывшего владельца – Виктора Субботина.











Поводом для начала расследования, по версии следствия, служили факты злоупотребления должностными лицами АО "Мегабанк" своим служебным положением с целью завладения имуществом Банка и вкладчиков.

По мнению следствия, завладение средствами вкладчиков со стороны топменеджмента финучреждения осуществлялось путем кредитования аффилированных с банком и его собственниками (включая Субботина) юрлиц, в том числе – с признаками фиктивности, без залогового имущества или оформлением залогов на несуществующее имущество или имущество по умышленно завышенной стоимости. Конечно – без цели возврата этих средств.

Ипотека из параллельной вселенной

В конце 2022 г. в истории появилась новая глава. Две иностранные компании инвестировали в АО "Мегабанк" 12 миллионов евро для приведения капитала в соответствие с требованиями НБУ. В обеспечение возврата средств банк передал инвесторам в ипотеку недвижимость в Харькове.

Однако вследствие ненадлежащих действий руководства АО "Мегабанк", причины которых должно установить следствие, эти средства не были зачислены в капитал банка. Так что НБУ принял решение отозвать лицензию, а сам банк попал в процедуру ликвидации. Кстати, среди официальных оснований для отзыва лицензии также фигурируют систематические действия руководства Мегабанка по кредитованию связанных лиц.











Но когда НБУ отозвал лицензию банка, иностранцы попытались обратить взыскание на залоговое имущество, оказалась потрясающая деталь: объекты недвижимости существовали исключительно на бумаге. Помещение, которое имело площадь в несколько тысяч квадратных метров и стоило миллионы, найти "на местности" оказалось невозможно.

Эту же недвижимость ранее не раз передавали в ипотеку связанные с Субботиным компании. Перед тем как банк окончательно обратил на нее взыскание, объекты "реконструировали" с увеличением площади и разделением на отдельные помещения. Магия строительства в виртуальной реальности?

Хозяйственная операция по обращению на ипотечное имущество банка заинтересовала стражей порядка, и всем лицам причастным к заключению ипотечного договора с Мегабанком и договорам купли-продажи были предъявлены подозрения. А некоторым – уже даже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей по предварительной квалификации согласно ст. 191 УК (расход/завладение имуществом).

На самом же деле ситуация – гораздо более сложная и серьезная, поскольку банк получил от компаний реальное финансирование, а в залог передал "липовые" объекты.

В таких обстоятельствах возникает логичный вопрос: почему главный фигурант до сих пор не получил подозрений и находится на свободе, если у следствия имеется информация о совершении им и связанными с ним лицами вопиющих фактов завладения средств вкладчиков? И почему преследуются лица, добродетельно инвестировавшие средства?

Европейские деньги на украинские схемы?

Особенно цинично выглядит история со средствами Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. В 2017-2021 годах АО "Мегабанк" получило три транша по 10 миллионов евро каждый под гарантии Министерства финансов Украины для поддержки малого и среднего бизнеса.

Поступление средств транша ''А''











Вместо поддержки предпринимателей деньги пошли совсем на другие цели. Часть средств с первого транша в тот же день перечислили на погашение задолженности ООО "Завод цветных металлов" - компании, связанной с Субботиным. Остальную часть разместили на депозит. Еще более 31 миллиона гривен через сеть связанных компаний попали в ПАО "ЗНКИФ "Сбережения", конечным бенефициаром которого также является Субботин.

Самое забавное, что в ноябре 2021 года, когда банк уже имел статус проблемного, он получил еще один транш в 10 миллионов евро.

Сегодня, в условиях войны, украинское государство стоит в очереди кредиторов Фонда гарантирования вкладов и вынуждено отвечать за долги обанкротившегося Мегабанка как поручитель.







Кто виноват и кто несет ответственность?

Здесь начинается самое интересное. Логика подсказывает: если банк обманул инвесторов, передав несуществующую недвижимость, то виноваты – руководители банка. Но следствие почему-то пошло по другому пути.

Подозрения предъявили всем причастным к оформлению ипотечных договоров и договоров купли-продажи этой причудливой недвижимости. Некоторым даже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. А вот главный фигурант – Виктор Субботин – до сих пор находится на свободе без всяких подозрений.

Парадокс ситуации состоит в том, что банк получил от иностранных компаний вполне реальные 12 миллионов евро, а в залог передал виртуальные объекты. Кто завладел деньгами? Кто организовал схему с фиктивной недвижимостью? Вопросы риторические.

Пока невинные люди сидят за решеткой, связанные с Субботиным компании продолжают свободно пользоваться реально существующей недвижимостью, принадлежавшей когда-то Мегабанку. Передают ее в аренду, получают доходы – и никаких препятствий.

Тем временем иностранные инвесторы остались ни с чем. Они действовали добросовестно, инвестировали деньги в украинский банк, пытаясь помочь ему выполнить требования регулятора. Вместо этого получили "фантомную" недвижимость и потеряли 12 миллионов евро.

Сеть Субботина: все свое

Как отмечают "Факты", эксперты на банковском рынке, бывшие и действующие надзорные работники Нацбанка называют Субботина типичным "красным директором", который уклонялся от внедрения реальной корпоративной модели управления банком. На руководящие должности в финучреждении Субботин назначил родственников. Многолетним председателем правления был его шурин (родной брат жены) Алексей Яценко.

"Другие приближенные лица работали в руководстве и набсовете банка. Часто решения о кредитовании в "Мегабанке" принимались в пользу связанных с Субботиным лиц и компаний", - комментируют эксперты.

Масштабы бизнес-империи Виктора Субботина впечатляют. Согласно материалам дела, он является бенефициаром или руководителем более двух десятков компаний. Среди них:

Инвестиционные фонды ("Прогрессивные технологии", "Сбережения", "Корпоративный капитал", "Стратег")

Строительные и торговые компании ("Мегастрой", "Тори 2014")

Охранные структуры (несколько "дочек" компании "О-Мега")

IT-компании ("Megasoft")

Транспортные предприятия ("Вольтан")







Разветвленные связи фирм Субботина

Все эти компании зарегистрированы по нескольким адресам в Харькове и, как показало проведенное аналитическое исследование, используют одни IP-адреса для предоставления отчетности. Классический признак фиктивности или, по меньшей мере, координированного управления.

К схеме приобщена и семья и близкое окружение Субботина. Его жена Елена (девичья фамилия Яценко) руководит несколькими компаниями по бизнес-сети, в частности ЧП "Юником", ЧП "Вольтан", ООО "Тори 2014". Брат жены Алексей Яценко являлся председателем правления АО "Мегабанк" и, вероятно, соорганизатором противоправных схем.

Елена Субботина и Алексей Яценко

Как отметили наши коллеги по изданию "Апостроф", пока государство требует от Субботина вернуть 2,3 млрд грн, то вместо этого покупает дома и наращивает долги АО "Укрэнергомашины". Так, Виктор Субботин в разгар войны, согласно его декларации за 2023 год, стал владельцем дома в Харькове общей площадью 1041,3 м. кв. В сентябре 2022 года он задекларировал 2 земельных участка более чем на 5,5 тыс. м. кв. В 2023 году Субботин приобрел дом в Закарпатской области (272.2 квадрата) вместе с землей.

Параллельно, Субботин задекларировал немалые свои и жены состояние, миллионные заработки и акции из десятка различных предприятий. В частности, указал, что он и его жена кредиторы Мегабанка на 1722839 грн и 182252089 грн соответственно. А сам Субботин – еще и обладатель золота более чем на 114 млн грн. Источники происхождения средств, учитывая, что этот человек 17 лет работает исключительно на госпредприятии, неизвестны.

Выборочное правосудие или продуманная стратегия?

Самый главный вопрос по этому делу: почему преследуют всех, кроме главного подозреваемого? Почему инвесторы и добросовестные приобретатели имущества оказываются без денег и под стражей, а ключевой фигурант и выгодоприобретатель схемы продолжает руководить государственным предприятием "Украинские энергетические машины" и заседать в Харьковском облсовете?

Вероятных вариантов ответа несколько:

Следователи не могут "дотянуться" до Субботина из-за его связей и статуса?

Кто заинтересован в том, чтобы главный фигурант оставался неприкосновенным?

Субботин, являющийся депутатом и управляющий стратегическим предприятием — возможно, имеет "крышу" в силовых кабинетах?

Отвлекающий маневр? Преследование мелких фигурантов создает иллюзию активной работы правоохранительной системы, пока настоящие преступники прячут следы.

Кто же виноват в ущербе государству?

В итоге есть неутешительная картина: государство потеряло 15 млн евро кредитов ЕБРР и ЕИБ, иностранные инвесторы – 12 млн евро собственных средств, вкладчики – свои сбережения. Главный же бенефициар всех схем продолжает жить привычной жизнью.

Так или иначе, дело АО "Мегабанк" может стать символом того, как в Украине работает выборочное правосудие. Когда правоохранители теряются в деталях и преследуют не тех людей, не трогая "заслуженного экономиста" Субботина.

И пока в стране идет война, а чиновники говорят о привлечении западных средств, инвестиционном климате и евроинтеграции, такие дела как история Мегабанка работают на имидж Украины как антиреклама.













