Кандидаты, поданые от НАБУ, на должность руководителя БЭБ замешаны в громких скандалах. В частности, речь идет о скрытом российском гражданстве близких родственников, связях с фигурантами дел Бюро, «сливах» и потере материалов уголовных дел, – сообщает УНН.

По данным издания, среди претендентов на руководителя БЭБ из сотрудников НАБУ – Александр Скомаров, Роман Яроменок, Александр Цивинский, Руслан Даменцов и Максим Ворвуль.

Так, на счету руководителя Второго Главного подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, отмечает УНН, целый ряд скандалов. В частности, он утаил российское гражданство отца и его бизнес в оккупированной части Луганщины.

Жена Скомарова, Ольга, в 2022 году уехала из страны на автомобиле LAND ROVER. Владелец авто – жена нардепа от ОПЗЖ, живущая в Москве, а возивший жену детектива помощник Чаба Пейтера, которого с 2023 года разыскивает НАБУ. Сестра Скомарова проходит по делу «короля контрабанды» Альперина, которое расследует Бюро. Брат-набушник пытался взять ее на поруки, не видя в этом конфликта интересов, отмечают авторы материала.

Другой кандидат, отмечает издание, старший детектив НАБУ Роман Яроменок обвинялся в причастности к «сливу» материалов уголовного производства. В 2021 году был кандидатом в Высший совет правосудия, однако Этическая рада выдвинула сомнения в соответствии кандидата критерию профессиональной этики и доброчесности. Во время работы в прокуратуре Яроменок дважды привлекался к дисциплинарной ответственности: за потерю уголовных дел и за существенные недостатки и просчеты в организации работы.

Еще один кандидат от НАБУ, сообщает УНН, руководитель подразделения детективов Александр Цивинский допустил утрату материалов уголовного производства уже во время работы в Бюро. Его отец имеет гражданство России с 2005 года, а старшего сына в возрасте 17 лет детектив НАБУ вывез в Великобританию к уже жившему там младшему сыну, сообщает издание.

Четвертый кандидат от НАБУ, отмечают журналисты, – заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов Руслан Даменцов, попался на махинациях с недвижимостью: оформил на тестя два жилых дома в Одессе и земельный участок. Один из домов отец жены получил в подарок от постороннего лица. Кроме этого, на тестя в 2025 году оформлена квартира в Одессе стоимостью 850 тыс. грн, которую он в тот же день по договору займа передал Даменцову.

Пятый кандидат-набушник, по данным УНН, – заместитель руководителя Третьего подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов Максим Ворвуль, во время конкурса на директора НАБУ затруднился ответить на вопрос происхождения собственности на земельный участок в Сахновском районе, прокурором которого он был в то время. Имущество семьи Ворвуля преимущественно зарегистрировано на тещу – Нину Келлер, а сам детектив имеет дружеские связи с главой Лозовского отделения ОПЗЖ Гагуном, который был фигурантом в одном из уголовных производств, которое Ворвуль же и расследовал.

Также среди претендентов на директора БЭБ – два прокурора. Руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова Омаров Амил Азад. Большинство его имущества зарегистрировано на отца, практически не имеющего доходов. В частности, Омаров старший имеет в собственности квартиру в харьковской новостройке ЖК «Авантаж», два паркоместа и авто Toyota, которым пользуется сын.

Другой кандидат – прокурор Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи. Его мать, брат и дети проживают за границей. Старшая дочь с 2019 года учится в одном из медицинских колледжей Германии, младшая получает образование в ФРГ с 2022 года. Однако Ковчи расходов на их обучение не декларирует. Родной брат кандидата, Ковчи Ласло, покинул страну за несколько дней до начала полномасштабного вторжения россии и с тех пор в Украину не возвращался. Сейчас он объявлен в розыск как военнообязанный.

Подробнее об этих и других кандидатах на должность главы Бюро экономической безопасности – в материале УНН.

Как сообщалось ранее, конкурс по отбору директора Бюро экономической безопасности был прерван из-за появления скандальной информации о связи нескольких кандидатов из России. В настоящее время ее проверяют правоохранители, собеседования должны продлиться 21–23 июня.