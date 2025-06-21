Одесское ООО "Гранпри ЛТД" Владимира Осипова, которое в 2024 году не справилось с питанием военных, получило новый подряд на 3,37 млрд грн.

Об этом пишет СтопКор по материалам публикации Бизнес Цензор.



Сообщают Українські новини.

По информации канала "Обличитель", правоохранительные органы уже проводят неотложные следственные действия в отношении компаний, участвующих или участвовавших в схемах поставок продуктов для военных – в том числе фирм, связанных с Владимиром Осиповым.







Государственное предприятие "Оператор тыла" провело очередную закупку по поставкам продуктов для Вооруженных сил Украины во втором полугодии 2025 года.

По результатам тендеров определили победителей в 16 лотах. Уже подписано восемь контрактов на общую сумму 12,38 млрд. грн. Еще более 6 млрд грн – в процессе подписания. Об этом сообщает ресурс "Наши деньги" со ссылкой на данные системы Prozorro.

В торгах участвовало от 10 до 17 компаний на каждый лот. Поставщики активно конкурировали – снижали цены, боролись за заказ. Большие игроки подавали предложения на несколько лотов, но часть из них отклонили из-за ограничения ДОТ – не больше двух контрактов в одни руки.





В итоге благодаря конкуренции удалось снизить среднюю стоимость подрядов на 17% от ожидаемой. Минимальное снижение по одному из лотов составило 11%, наибольшее – 21,6%.

Предельная цена суточного рациона составляла 155 грн. По результатам торгов удалось снизить ее до 128,26 грн за комплект.

Что закупают?

В ценовых предложениях поставщиков не зафиксировано явно завышенных сумм. В то же время, иногда предлагают подозрительно низкие цены – это может свидетельствовать либо о вероятной замене качественных продуктов дешевле, либо об отказе поставлять в случае победы.

По грузопотоку чаще всего заказывают картофель – он составляет 15% веса всех поставок. На втором месте – пшеничный и ржаной хлеб (6%), третье место занимает свинина (5%).

Цены на бананы, апельсины, тушеную свинину и яйца в разных предложениях отличались незначительно – от 1,5% до 19%. Наибольшая разница была по сарделькам, треске, позднему картофелю, форели и орегано – более 60%.

Подрядчик "Гранпри ЛТД" Осипова

Одесская компания ООО "Гранпри ЛТД" получила самый большой контракт – на 3,37 млрд грн. Она будет поставлять продукты для военных в Днепропетровской области. Компания создана в 2020 году под названием "Юг Химтек", ныне ею руководит и владеет Владимир Осипов.

В 2024 году эта фирма не справилась с организацией питания в Донецкой области – из-за выявленных проблем с материально-технической базой ДОТ разорвал с ней контракт. Тем не менее, за тот же год компания получила три подряда на общую сумму 3,19 млрд грн.

ООО "Ахтырка мясопродукт" получит 2,43 млрд грн на продукты для Донбасса. Это предприятие из Сумщины работает под брендом "Этнические мясники", руководит им Александр Капусник, также имеющий другие аграрные бизнесы. Компания уже упоминалась в СМИ из-за поставок некачественных консервов. ДОТ, после проверки, запретил закупки их продукции – речь идет о тушеной говядине, паштетах и ​​кашах.

С 2016 года эта фирма заключила контрактов почти на 5 млрд грн, больше всего – с ДОТ.

ООО "Мит Пром" из Львова получит 2,84 млрд грн в Харьковскую область. Также победила в закупке на Черниговщине на 931,39 млн грн – контракт еще не подписан. Фирма принадлежит Станиславу Майстренко, руководит Ольга Михайлова.

"Мит Пром" связывают с предпринимателями из окружения Татьяны Глиняной. В частности, по делу, где изымали 4,7 млн ​​евро наличными, упоминался водитель-экспедитор именно этой компании. В материалах следствия также фигурирует фирма "Гранпри ЛТД", через которую якобы формировали налоговый кредит на 256,8 млн грн – но руководитель отрицал сотрудничество с контрагентом.

Фирма "Мит Пром" также фигурирует в уголовном производстве по растрате бюджетных средств из-за поставок по завышенным ценам. В этом деле изъяли документацию и печати еще одной компании – "Мит Микс", которая упоминается в контексте деятельности группы Глиняной. В целом с 2024 года "Мит Пром" получил господряды на 11,35 млрд грн.

ООО "Аделин" из Луцка получит 1,64 млрд грн на поставку продовольствия в Одесскую и Львовскую области. Компанией управляет Татьяна Елова. Она также является основательницей нескольких благотворительных и аграрных организаций. По данным "YouControl", она замужем за Орестом Сорокопудом – сыном нардепки Ирины Костанкевич.

В 2024 году "Аделин" получила подряды на 3,33 млрд грн – большинство от ДОТ.

Столичное ООО "Трейд гранит инвест" получит 1,18 млрд грн на поставку продовольствия в Николаевскую и Херсонскую области. Управляет компанией Юлия Павличенко. Фирма входит в группу "Прайм МИТ Трейд". Ранее она фигурировала в расследованиях как поставщик некачественной тушенки. В 2024 году ДОТ запретил ее участие в тендерах из-за документов с нарушениями, однако суд разрешил фирме снова участвовать в закупках.

ООО "Черкасский мясокомбинат" получило контракт на 917 млн ​​грн. Будет поставлять продукты в Винницкую, Кировоградскую и Черкасскую области. Основатели – Александр Вакулин и Владислав Василенко. У компании есть проблемная репутация: ее штрафовали за ненадлежащее качество продуктов и задержки с поставками. С 2023 года фирма выиграла тендеров более чем на 1,4 млрд грн.

ООО "Митформ" выиграло два лота на 2,08 млрд грн – для Сумщины и Полтавщины, но контракты еще не заключили. Фирма зарегистрирована в 2022 году, владелец – Александр Скрипник. Она фигурирует по делу БЭБ об уклонении от налогов в контексте связей с компанией "Евро Вик".

ООО "Флавакор" выиграло в тендерах на 1,18 млрд грн в Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях. Это первое появление фирмы в госзакупках. Владелец и руководитель – Павел Казацкий.

ООО "ЮТ компани" из Днепра выиграло лот на 719 млн грн для Житомирщины. Компания принадлежит Андрею Сошенко, а ранее среди владельцев были связаны с "Eva" и "Varus" бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптик. С 2024 года фирма получила более миллиарда грн подрядов.

ООО "Агропродпром-Сервис" из Львова стало победителем в лоте на 303 млн грн для Закарпатья, Ивано-Франковской области и Черновцов. Управляет компанией Ирина Васильцев. Фирма фигурирует в уголовном производстве ДБР – ее подозревают в причастности к злоупотреблениям во время закупок в сговоре с чиновниками ДОТ. Речь идет о возможном хищении более 54 млн грн.

Напомним, завышали объемы поставок в ВСУ: выявлены организаторы, нанесшие ущерб на 6 миллионов гривен.