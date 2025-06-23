Тендеры на закупку оборудования систем оповещения общинами по завышенным ценам носят масштабный и постоянный характер.

Так, в общинах, г. Измаил (UA-2024-10-16-000374-a), г. Якушинцы (UA-2024-10-22-014856-a), г. Вишневое (UA-2024-04-04-04-002105-a посредников по ценам, которые на 150-200% выше цен самого производителя. Общества еще не догадываются и не знают, что они закупили не соответствующие Постановлению КМУ от 27.09.2017 №733 системы Приказа МВД от 08.02.2019 №93. Данные системы не интегрируются в территориальные системы оповещения, сигнал о чрезвычайной ситуации извлекается из неопределенного источника, отсутствие дополнительного канала связи и т.д.

Таким схемам позавидовал бы Остап Бендер, а при жизни О. Генри складывались бы целые романы.

Жадность, польза к наживе, двигают руководителей общин к преступлениям.

Теперь уже в общинах Днепропетровской и Запорожской областей - Павлоградской (UA-2025-06-16-010312-a), Жовтоводской (UA-2025-06-10-003889-a), Слобожанской (UA-2025-06-16 2025-04-17-001150-a), установили в тендерах завышенную ожидаемую стоимость на закупку систем оповещения.

Рекордсменом в коррупционных схемах на сегодняшний день является Донецкая община Изюмского района Харьковской области, которая установила ожидаемую стоимость на закупку систем оповещения за 7 систем аж 8,1 млн. грн. по 1,2 млн. грн. за единицу, или 24 тыс. евро, при реальной стоимости 2,6 млн грн (UA-2025-06-19-013163-a). Стоимость европейских производителей систем оповещения значительно дешевле.

Согласно действующему законодательству именно заказчик несет ответственность за установление ценообразования для систем оповещения на стадии разработки проектно-сметной документации и ожидаемой стоимости на стадии подготовки проведения тендера.

Многочисленные уголовные производства, которые возбуждены прокуратурами в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях (№42025220000000057, №42025042030000035, №420230800000000019) не пугают так, чтобы не было коррупционеров.

Ценовые предложения оборудования ООО "Бранд Мастер" уже публиковались ранее в статье.

СМИ и общины надеются, что данные факты привлекут внимание правоохранительных органов и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить хищение бюджетных средств в особо крупных размерах.