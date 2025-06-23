Журналистку Елену Мудрую заподозрили в сотрудничестве с Россией из-за противодействия релокации украинских энергетических компаний в Закарпатье и торможения развития зеленой энергетики в регионе.



Об этом сообщает издание From.ua. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.





По данным источников, Елена Мудрая (девичья фамилия Борис) родилась в Сертолово Всеволожском районе Ленинградской области РФ. В прошлом она активно поддерживала идеи «русского мира», находилась в отношениях с нардепом-регионалом Иваном Бушко, и неоднократно бывала в России даже после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. В 2018 году Мудра на полгода исчезла из виду — согласно некоторым показаниям, именно тогда она могла проходить подготовку в пропагандистском центре ФСБ в Санкт-Петербурге.

Впоследствии она приобрела домен онлайн-ресурса «Закарпатье онлайн», серверы которого, как отмечают «Новости Закарпатья» , предположительно расположены в РФ. Свою деятельность она сосредоточила на информационных атаках местного бизнеса и чиновников. Начиная с декабря 2022 года ее куратором называют бывшую телеведущую медведчуковского канала Диану Панченко, сбежавшую в Россию.





Как отмечает From.ua, Мудра организовала «синдикат» подставных «экологов». Основу группировки составляют фиктивные ОО «Закарпатье экологическое», «Экосфера», «Сохрани Пикуй» и сайт «Закарпатья онлайн». Лукшей, Олегом Дыбой, Наталией Майстренко и другими «активистами» Мудрая организует информационные кампании, создает фейковые петиции и координирует проплаченные выступления с целью сорвать строительство ВЭС на Закарпатье Часть из этих «экологов» имеет связи с предателем Виктором Медведчуком.





Финансирование Мудра получает через сложную схему переводов через оффшорные юрисдикции, немецкий WWF, связанный с Газпромом, а также в 2021-2022 годах через переводы от Сбербанка России. Сотни тысяч евро устремляются на ботофермы, петиции и заказные акции протеста.

«Схема с псевдоэкологами напоминает старые методы российских спецслужб, которые маскировали своих агентов под патриотов. Мудрая и ее синдикат, как утверждается, являются современной реинкарнацией таких схем, где экологические лозунги служат прикрытием для дестабилизации региона», – пишет From.ua.

Сама же Мудра на самом деле не журналистка, а пропагандистка и манипуляторша, которая «работает в интересах Кремля». Автор расследования также заявляет, что владеет копией ее российского паспорта, но не публикует ее из-за ограничения законодательства по персональным данным.