Большинство домов на территории ведомственной базы отдыха таможенников в Конча-Заспе было продано. Среди новых владельцев поместий экспрокурор, бывшие ТОПы таможни и их родственники.

Об этом пишет Bihus.Info .

В 2000 году Киевсовет бесплатно передал в постоянное пользование Гостаможслужбе 15 гектаров леса на берегу Днепра в Конча-Заспе. На участке построили реабилитационный центр Конча-Заспа и поставили его на баланс Профсоюза работников таможенных органов.

Позже эту базу буквально "оккупировали" топ-таможни разных времен, подписав с Профсоюзом договоры аренды на годы. А после начала полномасштабного вторжения дома постепенно начали распродавать.

В частности, теперь двухэтажное имение на 200 квадратов на базе таможенников принадлежит бывшему заместителю генерального прокурора Сергею Кизю.

Еще один дом там же принадлежит матери экспрокурора. До того, как Анна Кизь в 2021 году купила это здание, Генеральная прокуратура руководила расследованием относительно его возможного незаконного отчуждения.

Выкупила дом на базе таможенников и мать экспредседателя таможни и бывшего вице-спикера парламента Игоря Калетника. До этого этим имением пользовался сам Калетник, который в Раде представлял коммунистов и после Революции Достоинства получил подозрение в так называемом деле "Диктаторских Законов 16 января". Закрыл это уголовное производство сосед Калетника – Киз.

Еще два дома на базе таможенников принадлежат детям бывшего главы киевской региональной таможни Геннадия Романенко. Один из них Романенко купил и подарил дочери, до того годами арендуя его. Другой дом, по документам, сын экстаможника купил сам.

Несмотря на то, что большинство имущества на территории реабилитационного центра были распроданы, несколько домов еще остались в собственности Профсоюза. Один из них арендует бывший главный киевский прокурор, а ныне глава одесской ОГА – Олег Кипер.

На вопрос Bihus.Info в Профсоюзе объяснили, что решение о возможной продаже имущества было коллегиальным и принято еще в 2019-м году: " Одновременно реализация недвижимого имущества позволит в перспективе лишить Профсоюз несвойственных ему функций по эксплуатации и содержанию в надлежащем состоянии объектов недвижимости".

Также отметили, что определяли цену реализации недвижимости с учетом выводов независимой экспертной оценки и суммы обязательных платежей: “Одним из существенных условий которых является определение цены реализации имущества без учета права пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости”.

Сейчас Профсоюз продал 21 дом и получил за это 111 млн 575 тыс. 550 грн. Если поделить полученную сумму на площадь всех домов, то условная средняя цена квадратного метра составляет 42 тыс. 273 грн.