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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные производства по статьям 367, 191 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц органов местного самоуправления Харьковской ОВА – №42025220000000057; Запорожской ОВА – №42023080000000019; Днепропетровской ОВА – №42025042030000035 за «оборудки», которые привели и могут привести к перерасходам бюджетных средств при внедрении систем оповещения.









Возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц местного самоуправления в Харьковской области.





Возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц Кременчугского городского совета.

Разоблачена уже хорошо отлаженная коррупционная схема, когда компании проектанты ФЛП «Гаврицкий Константин Сергеевич» (код ЕГРПОУ 3361816059), ООО «МАСЦО-Проект» (код ЕГРПОУ 45561298) разрабатывают проекты для общин по внедрению систем оповещения Мастер» (код ЕГРПОУ 30784208); получают экспертные положительные заключения экспертных организаций (экспертная организация не несет ответственность за ценообразование это ответственность заказчика), а затем через компании ООО «Айти Тех Компани» (код ЕГРПОУ 42223385), ООО «ВСЕЛЕННАЯ ТЕЛЕКОМ» (код ЕГРПОУ ЕГРПОУ 43823041), ООО «АГНИ ИНЖИНИРИНГ» (Код ЕГРПОУ 43622421), ООО «МЕТЕОР АЙТИ» (код ЕГРПОУ 43517493), ООО «ХОЛДИНГ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 34588401), которые связаны между собой устраивают общинам системы оповещения по завышенным ценам в разы.





Перерасход бюджетных средств уже достигает миллиона гривен. Мало того, что цены завышены в разы, да еще и оборудование ООО «НПФ «Бранд Мастер» не соответствует Постановлению Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 года №733 (не интегрируется в территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения, сигнал о чрезвычайном происшествии получает от неопределенного источника, отсутствует дополнительный).





Общество, в сговоре с заранее определенными победителями, прибегает к манипуляциям, когда в тендерной документации требуют от участников предоставления большого количества сертификатов соответствия, не имеющих отношения к системам оповещения и не влияющих на его работоспособность. Таким образом происходит сужение круга участников тендеров.

За последние два месяца Донецкая община, Изюмский район Харьковской области, Новониколаевская община, Запорожская область, а также Павлоград, Слобожанская, Жовтоводская и Богдановская община на Днепропетровщине пытались закупить подобное оборудование по ценам завышенным на 200-300%.

За подобные сделки при проведении Кременчугским городским советом тендера, где было предусмотрено оборудование ООО «НПФ «Бранд Мастер», Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство №24024170000000145.

Журналистское расследование и обеспокоенность общественности уже побудили Павлоградскую и Жовтоводскую общины отменить тендеры. В Новониколаевской общине Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) также отменил решение о признании победителя.

К борьбе с коррупционными схемами присоединились правительство, Верховная Рада Украины, Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ). Премьер-министром уже предоставлены распоряжения о проведении проверок по материалам изложенным в журналистских расследованиях. Также Премьер-министр поручил министерствам ТЦК установить все компании, задействованные в коррупционной схеме, на предмет критичности их предприятий, а также проверить, являются ли сотрудники военнообязанными, состоят ли на учете, имеют ли бронирование или отсрочку от мобилизации.