Дмитрий Корчинский, хорошо известный своими скандальными проделками, появился в центре экологического конфликта в Закарпатье, где «экологический синдикат» блокирует развитие зеленой энергетики. Об этом пишет сайт From.ua. Публикуем информацию о их расследовании. Редакция не проверяет и не несет ответственности за данные, опубликованные другими СМИ. По данным From.ua , за протестами стоят структуры, связанные с Виктором Медведчуком — кумом Владимира Путина, пытающегося восстановить свое влияние в регионе.









Закарпатье остается важной точкой интересов Медведчука. Его имение в Ждении — только вершина того, что скрывают расследование журналистов. Они приводят доказательства его причастности к теневым энергетическим схемам, включая нелегальный нефтеперерабатывающий завод.

Чтобы не допустить изменений, к делу присоединился Корчинский, способный собрать радикальные группы для уличного давления.

«Именно здесь на сцене появляются «усы» Корчинского. Его способность мобилизовать небольшие, но агрессивные группы для создания медийной картинки протеста является инструментом для саботажа. Обвинения в сотрудничестве с Медведчуком раздаются в адрес Корчинского не в первый раз. Связи между ними прослеживаются с 2000-х годов. В 2003 году Корчинский довольно одобрительно отзывался о политическом стиле Медведчука, а позже , по некоторым данным, его структуры получали финансирование от пророссийского политика», – пишет From.ua.

From.ua отмечает, что Корчинский является «консервной» Медведчуком, заложенной еще в 2000-х. Его задача — взрывать инвестиционные инициативы, мешающие криминальным схемам и контрабанде.

«В ситуации с ветряными мельницами на Закарпатье его роль заключается в создании «дымовой завесы» из патриотических и псевдоэкологических лозунгов, которая будет прикрывать прагматические интересы бывших теневых хозяев региона и их российских кураторов», – пишет издание.

К протестам также привлечены местные псевдоэкологи – Оксана Станкевич-Волосянчук, Марк Мельниченко, Наталья Вишневская, Валентина Непийпова, Елена Мудрая, Олег Лукша, Олег Дыба, Наталья Майстренко (Гнесь), больше о них рассказывал ранее.

В разгар войны такие попытки сохранения теневого влияния особенно опасны. Установление правды в этой истории – критически важная задача для следственных органов и свободных медиа.