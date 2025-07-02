У НАБУ очередной скандал: журналисты обнаружили гражданство России у одного из постоянных обличителей Бюро. К тому же, выяснилось, что он закончил в свое время «школу фсб», а в прошлом году продлил срок действия российского паспорта.

Об этом говорится в материалах расследования, пишет сайт Lenta.ua.

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«Гражданин Российской Федерации, недавний выпускник «школы фсб» (Академии государственного управления при президенте российской федерации), уроженец Луганщины Доценко Александр Аркадьевич 10.06.1979 г.р., УССР, является постоянным и неизменным разоблачителем на сотрудничестве с НАБУ. Гражданство России подтверждается паспортом, выданным 26.12.2001. Паспорт гражданина российской федерации обличитель НАБУ Доценко Александр Аркадьевич удивительным образом продлил в 2024 году. И это на 2 году полномасштабного вторжения России на суверенную территорию Украины!» – отмечается в материалах расследования.

Казалось бы, отмечает журналист, Стокоррупционные органы уже последовательно и дружно достигли дна и не в состоянии удивить общество новыми «достижениями».

«Вся вертикаль от сотрудников НАБУ, причастных к уголовным преступлениям, включая продажу наркотических веществ, и делам, включая «испорченные квартирные вопросы» судей ВАКС и массовое аморальное отсуждение «недоплаченных» зарплат во время наковырки. Впрочем, оказалось, что «совершенству нет предела», – говорится в статье.

По информации автора статьи, информация о разоблачителях НАБУ скрывается не только от общества, но и компетентных органов.

«Типичный обличитель – схвачен с поличным правоохранительными органами, готов обменять информацию о приспешниках на свою неприкосновенность, еще и хорошо заработать на этом. При этом никакой ответственности за свои противоправные действия такие обличители не несут, потому что находятся под защитой закона и государства, даже относясь к категории «рецидивистов или лиц, совершивших особо тяжкие преступления», – возмущается он.

Как сообщалось , недавно правоохранители задержали представителя НАБУ Николая Масляко на изготовлении и сбыте наркотиков. Политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Бюро компрометирует борьбу с коррупцией как таковую и его нужно перезагружать.

На прошлой неделе стало известно , что в НАБУ были вынуждены признать вину детектива Станислава Бравермана и уволить его из Бюро. Ему инкриминировали интимные отношения со свидетелем, из-за которых развалилось несколько крупных коррупционных дел НАБУ на миллиарды гривен.