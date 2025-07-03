Руководитель подразделения детективов Главного подразделения детективов (на правах Департамента) БЭБ Украины Ящук Олег, возглавляющий расследование в уголовных производствах по незаконным схемам с использованием «мискодинга» сам возглавил вышеуказанную схему и стал фигурант.

Об этом пишет издание Власти .

Руководитель подразделения детективов Главного подразделения детективов (на правах Департамента) БЭБ Украины Ящук Олег, возглавляющий расследование в уголовных производствах по незаконным схемам с использованием «мискодинга» сам возглавил вышеуказанную схему и стал фигурантом расследования НАБУ.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила отмыть Ящуку и привлеченному им предпринимателю около 1 млрд грн для нелегальных казино.

При получении от преступной деятельности средства, начальник детективов БЭБ Ящук, приобрел новую BMW X3, номер KA5800PC стоимостью 65 тысяч долларов, которую зарегистрировал на сестру своей жены – Зубец Богдану Николаевну, которая работает учителем и получает заработную плату в размере 15 тыс. гривен в месяц.

Указанным транспортным средством постоянно пользуется жена Ящука, которая также безработная и не имеет соответствующих доходов для приобретения ценного транспортного средства. С целью прикрытия права собственности указанной машины Ящук начал использовать поддельные номерные знаки W07070A, которые зарегистрированы за другим авто.

Также была приобретена еще одна машина, а именно TOYOTA CAMRY 2023 г.в. стоимостью 30 тысяч долларов, номерной знак: АА9837РА зарегистрирована на имя Слепенчука Анатолия Федоровича 1989 года рождения, который также не имеет соответствующих средств для приобретения авто.

Кроме этого, Ящуком из-за вышеуказанного «предпринимателя», которым кроме осуществления незаконной работы «онлайн казино», создана схема связанных с легализацией неправомерной выгоды, полученной руководством «БЭБ», которая через сеть крипто кошельков выводится ежемесячно за границу, с целью приобретения и зарубежья, с целью приобретения и приобретения недвижимости.

В связи с признаками незаконного обогащения в отношении бебовца Ящука, НАБУ и САП зарегистрировано уголовное производство, где детективы собрали уже достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако подозрение по ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем» до сих пор не предъявлена, фигурант расследования планирует уволиться из БЭБ в ближайшее время и выехать за границу на постоянное место жительства.