Военный конфликт и коррупция неразделимы: так было всегда и так будет. Однако столь безобразно, как это делается сейчас, не было никогда.

Есть ли Андрей Кузник, Юрий Герасимов и Сергей Звягинцев главными бенефициарами дроновых схем на таможенных постах Буковины и Львовщины – неизвестно. Но без Сергея Звягинцева, Андрея Кузника и Юрия Герасимова точно не обошлось.

Об этом пишет портал Акценты .

Несмотря на недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в Украине самая большая и эффективная антикоррупционная инфраструктура, а борьба с коррупцией в Украине оценена на самом высоком уровне, на украинской границе по-прежнему успешно и массово действуют схемы контрабанды и вывода денег из страны.

Как рассказали изданию Lenta.ua источники на украинской таможне, через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой областях — а именно посты «Краковец», «Мостиска», «Рава-Русская» и «Порубное» — с ведома руководителей этих постов и начальников таможен в этих областях ночью в Украину завозится контрабан.

Через таможенные посты во Львовской и Буковинской областях ввозят контрабанду под видом дронов для ВСУ. Происходит это так. Еще на складах в Польше и Румынии 20-тонный контейнер, полный брендовых вещей — курток, обуви, сумок — стоимостью сотни тысяч долларов, разгружается в несколько микроавтобусов, которые ночью под видом пассажирских перевозок пересекают украинскую границу в указанных пунктах пропуска, где не проходят осмотр и не заполняют никаких деклараций.



В результате – ноль поступлений в бюджет, а это – десятки и сотни миллионов гривен, часть из которых идет во взятке начальникам таможенных постов: Думаю Назару Степановичу, Турчину Владимиру Богдановичу, Тофану Петру Георгиевичу, а также руководителям областных таможен – начальнику львовской таможни Андрею Кузнику. Источники на таможне не исключают, что исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергей Борисович Звягинцев в курсе происходящего получает свою часть выгоды по реализации этой схемы.

Слева направо: руководитель львовской таможни Андрей Кузник, руководитель Черновицкой таможни Юрий Герасимов и и. главы Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

Кроме этого, во время полномасштабного конфликта на украинской таможне начала действовать другая схема с завозом дронов для ВСУ. Как известно, правительство освободило от уплаты пошлины и НДС поставки дронов в Украину, чтобы упростить поставки техники на фронт.

Это стало идеальным инструментом для контрабандистов, поскольку под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставки контрабанды, за ввоз которой также не платят сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины.

Неравнодушные сотрудники таможни отметили, что в большом количестве деклараций о ввозе партий БПЛА вместо большого количества фотографий осмотра контейнера с имеющимся в нем товаром, требующим установленных таможенных правил и требований по оформлению груза, фигурирует то же фотообзор одного дрона.

Фото дрона, которое используют таможенники для оформления большого количества деклараций о ввозе дронов в Украину.

Таким образом, под видом закупки дронов выводятся сотни миллионов долларов за границу.

В декларациях о фиктивном ввозе дронов в Украину фигурируют те же компании: ООО «ФЕРТЕНИКА» (44372310) и ООО «МЕРИЭЙТ» (43840643) задекларировали псевдоимпорт БПЛА на 4,4 млн. долларов США от GN ELECTRONIC SP.

(Польша); ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» (45339667) – на 6,4 млн долларов США от LATUNA LIMITED (Гонконг); ООО «ПЕППЕР СТАР» (44610024) – на 7,1 млн и 5,1 млн долларов США от TORQUE TRADE LIMITED и ABSales Group Limited (оба – Гонконг); ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» (44972273) – на 13 млн долларов США от STARNINE SALES LIMITED (Гонконг); ООО «СЕНФИДЖО ИНД» (45242023) – на 18 млн долларов США от WHARVEST LIMITED (Гонконг); ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» (45214462) – на 11 млн долларов США от OPTIMA TRADE LIMITED (Гонконг); ООО «ЛАВРА ГРУПП» (45023845) – на 9,1 млн долларов США от TORQUE TRADE LIMITED (Гонконг); ООО «НЕКСУС ТОРГ» (45351930) – на 10,1 млн долларов США от NEOTRADE LIMITED (Гонконг).







Почти во всех инвойсах указываются партии дронов по 600 штук.

Указанные компании-нерезиденты из Польши и Гонконга также связаны с рядом других украинских фирм, занимающихся псевдоимпортом в Украину: ООО «ТРИАН ИМПЕКС» (45314805), «АРГЕМОНА ГРУПП» (45676814), ООО «БИГ ИНТЕРПРОМ»54 (45206467), ООО «ЭВКАРИОТ ИНД» (45337083), ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» (44463905), ООО «СТРОЙСТРОЙ ПРОЦЕСС» (453590 УГЛ) (42137904), ООО «ТРАНСГЛОБУ4 РИТЕЙЛ» (44610024), ООО «БИТУМ ПРОМ» (44058238), ООО «ИМПОРТ СТАРТ7 ПЛЮС», ООО (45733966), ООО «ЗУЛАН ТРЕЙД» (45222536), ООО «МАЛЮНКО «ЭНЕРГОКРЕАТИВ» (42176330), ООО «ДЕМАНТО ОПС1» (4489750 (45311112), ООО «ТЕНКОР» (45370466), ООО «ОРФЕЙ КОМПАКТ» (45169394), ООО «ФЕРОН4 "КОУВЕЛ44 ОПТ" (45298411), ООО "ДИАМ "ИНТЕР ЛОДЖИСТИК" (45810961), ООО "ПОБУТСФЕРА" (44861533), ООО "ФАСТ ИМПОРТ ТРЕЙД" (45832).

Из-за этих схем происходит вывод денег из Украины через фиктивный импорт через украинские банки «Мотор Банк» и «Банк Альянс».

Из-за того, что на таможенных постах закрывают глаза на фиктивные декларации и ввоз контрабанды под видом пассажиров или дронов, государство теряет миллионы налогов, а валюта, критически необходимая для импорта и стабильности экономики, вымывается за границу.

Это угроза национальной безопасности Украины, которую пока почему-то не видят ни в СБУ, ни в Бюро экономической безопасности, ни в Государственном бюро расследований, ни в НАБУ, которые должны проверить, сколько БПЛА реально было ввезено в Украину и куда эти беспилотники, ввозимые по соглашениям с указанными выше фирмами, были.

Будем надеяться, что эти операции будут прекращены, а Сергей Борисович Звягинцев еще не столь глубоко засел в контрабандном болоте.