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СМИ . Олейника, призвала нового Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко сделать радикальные выводы о бездействии Днепропетровской областной прокуратуры в ряде острых ситуаций . Как известно, прямо сейчас офис Генерального прокурора проводит среди прочего проверку работы Днепропетровской областной прокуратуры.

Общественный деятель в своем обращении с досадой отмечает:

“…Прокуратура Днепропетровской области под руководством Бижко Сергея Витальевича стала действенным звеном правоохранительной системы, которая стоит, по моему мнению, на защите интересов криминалитета. …Прокуратура под руководством Бижко С.В. умышленно покрывала и покрывает криминальные группы, занимающиеся рейдерством фермерских предприятий (угодий), похищают по поддельным документам коммерческую, коммунальную и частную недвижимость.

Областная прокуратура не реагировала на сообщения о многочисленных преступлениях против жизни, здоровья и имущества граждан, отмечает общественный деятель:

"Неужели предприниматели, люди, потерявшие имущество, пострадавшие от криминалитета не имеют права на наказание своих обидчиков?"

Наталья Эшонкулова отметила: еще в 2021 году, накануне покушения, которое уголовники совершили на ее жизнь , она обращалась в областную прокуратуру, однако получила традиционную отписку. Собственно, заказчики покушения на жизнь общественного деятеля не были определены и не привлечены к ответственности:

"Покушение было неудачным и спровоцировало общественное недовольство, резонанс, поэтому Днепропетровской областной прокуратуре пришлось изображать видимость активных действий: были задержаны исполнители покушения на мою жизнь и дело передано в суд. А вот относительно заказчиков областная Днепропетровская прокуратура явно действует в интересах уголовников. допрошено, обыски по горячим следам не проведены.

Также глубокое возмущение общественного деятеля вызывает крайне вялая и инертная позиция представителей областной прокуратуры во время судебного процесса:

"На последнем заседании в апелляционном суде по исполнителям стало понятно, что Днепропетровская областная прокуратура не заинтересована в привлечении исполнителей к ответственности, - подчеркивает Ешонкулова. - ...Днепропетровская областная прокуратура под руководством Бижко С. В. сделала все возможное, чтобы похоронить мое дело на заказчиков". жалобы, уголовное производство было отправлено на какую-либо экспертизу и никак не расследуется уже три года”.

Бездействие Днепропетровской облпрокуратуры по крайне резонансному делу общественный деятель связывает с воздействием одиозных уголовников:

"Одним из возможных заказчиков покушения на мою жизнь я считаю Умку (Сергия Олейника) - вора в законе - по определению СНБО. Когда Сергей Олейник за его криминальную деятельность все-таки был привлечен к ответственности, прокуроры "забыли" подать ходатайство в суд о том, чтобы продолжить мероприятие". на свободу и даже оказаться в центре скандала после расследования журналиста Ткача”.

Как известно, сообщник криминального авторитета Петровского-"Нарика" - вор в законе Олейник-"Умка" после громкого гулянья в столице в компании топ-силовиков был задержан СБУ , а в отношении нескольких должностных лиц службы были сразу сделаны кадровые выводы.