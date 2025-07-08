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"В тылу не может быть фронта для коррупции", - украинские военные требуют остановить российскую спецоперацию в энергетике. Об этом говорится в видео военных опубликованном на YouTube.

Пока украинские воины на фронте ежедневно рискуют жизнью, сдерживая натиск врага в окопах, в тылу - за государственные средства - реализуются схемы, которые угрожают не только безопасности бюджета, но и национальной обороне. Украинские военные, ветераны и общественные активисты обращаются к руководству государства с требованием остановить проникновение российского капитала и агентуры на стратегические объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В центре скандала - компания ЧАО "Метробуд", которая выполняет работы на Днестровской гидроаккумулирующей электростанции - одном из ключевых энергообъектов Украины. Как стало известно, одним из бенефициаров компании является гражданин РФ Сергей Кияшко, который, по имеющейся информации, имеет связи с ФСБ России. Через оффшорную структуру ТА Industries он владеет 15% акций "Метростроя".

Другой фигурант - гражданин РФ Елизаров, родственник Максима Микитася, который, по информации источников, занимается обналичиванием государственных средств для дальнейшего финансирования подрывной деятельности против Украины.

Формальным руководителем этой схемы называют Максима Микитася - фигуранта не менее пяти уголовных производств, связанного с коррупционными схемами в строительстве, подрядными работами и госфинансированием. При этом он является спонсором подсанкционного Игоря Мосийчука, который распространяет пророссийские месседжи под видом "патриотических" блогов.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что эта группа лиц получает финансирование через государственный консорциум "Укргидроэнерго". Вероятно, директор предприятия Валентина Зимина не проинформирована о связанности подрядчика с гражданами РФ - поэтому инициаторы обращения готовы передать все имеющиеся доказательства.

В своем публичном обращении военные призывают:

- Главу СБУ Василия Малюка - немедленно остановить проникновение российских агентов на стратегические энергообъекты.

- Президента Украины Владимира Зеленского - дать принципиальную оценку ситуации.

- Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака - выявить лиц во властных структурах, которые, вероятно, "крышуют" эту схему.

"В тылу не может быть фронта для коррупции. Иначе наши герои гибнут напрасно", - подчеркивают инициаторы обращения.

Дело должно быть безотлагательно проверено. Во время войны - любое сотрудничество с гражданами РФ в сфере критической инфраструктуры является угрозой национальной безопасности.













