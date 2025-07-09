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Руководитель подразделения детективов Главного подразделения детективов БЭБ Украины Ящук Олег, являющийся фигурантом дела НАБУ и ответственный в БЭБ за организацию сбора средств с нелегальных участников азартных игр в сети интернет, незаконно обогатился купив BMW X3, номер KA5800PC, стоимостью 65 тысяч долларов CAM2 АА9837РА стоимостью 30 тысяч долларов. Об этом пишет издание Власти .

"С целью прикрытия права собственности, а также факта приобретения указанных транспортных средств Ящук зарегистрировал указанные автомобили на сестру жены и близкого знакомого, используя номерные знаки, зарегистрированные за другими транспортными средствами.

В ходе допроса относительно приобретения указанных автомобилей Ящук сообщил, что указанные автомобили ни он, ни его жена никогда не использовали а также не покупали.

Но автомобиль BMW X3, номер KA5800PC, или W07070A, зарегистрированный за Зубец Богданой Николаевной, использует жена «бебника» Ящука – Ящук Валентина Сергеевна, 01.06.1987 года рождения. У нее также отсутствуют средства для приобретения транспортного средства", - отмечает издание.